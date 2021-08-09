Супруги Уивер всегда мечтали о комфортном загородном домике. Недавно их мечта сбылась: они приобрели старенький особняк в небольшом городке в Пенсильвании, который построили еще в 1872 году.

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Сначала все было нормально: хоть предыдущая владелица домика предупредила о возможных пчелах, пара вообще их не заметила. Как только миновала зима – в Уиверов начались серьезные проблемы. Пчелы начали просыпаться – их становилось все больше.

Жена Сара вспоминала, как зимой долго отмывала липкую грязь по всему дому. Оказалось, что это был мед. Дом буквально был покрыт сладостями.

В доме поселились 450 тысяч пчел / Фото Allan Lattanzi CNN

Я не догадывалась, что в доме так много пчел. Как только пришла весна, мы начали их видеть, – вспоминает женщина.

Пара вызвала специалиста по имени Аллан, чтобы избавиться от неожиданных соседей. Он подсчитал, что в доме разрослись целых три колонии медоносных пчел. Это около 450 тысяч насекомых.

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Аллан вспомнил, что посещал домик несколько лет назад. Но у предыдущей хозяйки не было денег на "переселение" пчел, поэтому она решила просто продать дом.

Обычно, когда колония достаточно долго находится в улье, она его защищает. Как только я снимаю кусок шифера, сотни пчел сразу покрывают меня с ног до головы, – рассказал специалист.

Пара потратила на решение проблемы 12 тысяч долларов / Фото Allan Lattanzi CNN

Специалист работал целую неделю, чтобы забрать всех пчел. Это было непросто и дорого: Уиверы заплатили 12 тысяч долларов.