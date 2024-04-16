Беспроигрышные образы: что надеть на первое свидание, чтобы выглядеть непревзойденно

На первом свидании каждая девушка и женщина стремится выглядеть непревзойденно. Поэтому одним из главных вопросов становится: "Что же надеть, чтобы приятно поразить партнера".

Стилисты и эксперты в бьюти сфере дают несколько советов относительно того, какую одежду выбрать для первого свидания. Так, какие комплекты точно поразят партнера – далее в материале Life 24.

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Три беспроигрышные образы, которые покорят сердце партнера

При выборе наряда для свиданий важно учитывать куда, когда и с кем пойдет женщина. Ведь отталкиваясь от того, какой отдых запланирован, стоит и выбирать наряд. Впрочем, существует несколько беспроигрышных комплектов, которые подойдут в любых ситуациях.

Блейзер с джинсами и кедами/кроссовками

Такое сочетание выглядит очень стильно и будет сочетаться с любым стилем свидания. Будь то отдых в боулинге, или прогулка в парке, или совместный поход в кафе – такой образ всегда будет иметь непревзойденный вид. Кроме того, в такой одежде будет комфортно, что также очень важно.

Также не стоит забывать об аксессуарах – эффектный ремень, сумка, платок или украшения дополнят образ и придадут нужных акцентов.

Базовый, но эффектный образ: смотрите фото

Черное платье

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto . Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Если свидание будет романтическим, то стоит выбрать платье. Лучшим вариантом будет черное платье. Классический вариант с little black dress, дополнен аксессуарами, хорошим взятием создаст романтическое настроение и 100% не оставит партнера равнодушным.

Черное платье в бельевом стиле: смотрите фото

К слову, от длины и фасона платья также зависит и общее восприятие образа. Так, одни модели создают романтическое и игривое настроение, другие – подчеркивают элегантность и внутреннюю красоту женщины.

Элегантный образ с черным платьем: смотрите фото

Жакет и брюки

Жакет и брюки свободного кроя – еще одно трендовое сочетание. Такой образ будет иметь очень эффектный вид, а также будет очень комфортным. Кроме того, это сочетание является универсальным, которое подойдет к различным свиданиям – как романтических в кафе или ресторане, так и активных прогулок или похода в кино.

Если дополнить этот образ очками, элегантными серьгами, сумкой или другими деталями, то партнер точно будет потрясен, ведь такое сочетание – беспроигрышный вариант.

Трендовое и стильное сочетание жакета и брюк: смотрите фото

Важно, чтобы образ для свидания был гармоничным, соответствовал общему стилю женщины и не был слишком оригинальным. На самом деле, стереотипы о том, что "надо показывать себя с лучшей стороны" уже давно разрушены, поэтому девушке или женщине необходимо просто оставаться собой.

На что надо обратить внимание при создании образа

Важно правильно выбрать не только одежду, но и обратить внимание на цвета и материалы наряда. Так, некоторые эксперты считают, что шелковая одежда символизирует чувственность. Психологи отмечают, что это влияет на подсознание партнера и будто намекает на готовность к глубоким эмоциональным связям. А вот льняная одежда наоборот – символизирует легкость и естественность, поэтому если женщина желает создать на свидании атмосферу непринужденности, то стоит выбрать одежду из такой ткани.

Некоторые эксперты считают, что на восприятие партнера влияет и цвет одежды. Так, красный – символизирует страсть и привлекает внимание партнера, а зеленый – гармонию и стремление к взаимопониманию.

Также стоит позаботиться о духах. Небольшое количество любимого сможет дополнить образ и позволит партнеру лучше понять женщину.

Главное – на свидание надо идти в хорошем настроении. Ведь ни одна одежда, аксессуары или духи не создадут того эффекта, что искренняя улыбка и приятные дружеские разговоры.