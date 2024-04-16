Беспроигрышные образы: что надеть на первое свидание, чтобы выглядеть непревзойденно
На первом свидании каждая девушка и женщина стремится выглядеть непревзойденно. Поэтому одним из главных вопросов становится: "Что же надеть, чтобы приятно поразить партнера".
Стилисты и эксперты в бьюти сфере дают несколько советов относительно того, какую одежду выбрать для первого свидания. Так, какие комплекты точно поразят партнера – далее в материале Life 24.
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Три беспроигрышные образы, которые покорят сердце партнера
При выборе наряда для свиданий важно учитывать куда, когда и с кем пойдет женщина. Ведь отталкиваясь от того, какой отдых запланирован, стоит и выбирать наряд. Впрочем, существует несколько беспроигрышных комплектов, которые подойдут в любых ситуациях.
- Блейзер с джинсами и кедами/кроссовками
Такое сочетание выглядит очень стильно и будет сочетаться с любым стилем свидания. Будь то отдых в боулинге, или прогулка в парке, или совместный поход в кафе – такой образ всегда будет иметь непревзойденный вид. Кроме того, в такой одежде будет комфортно, что также очень важно.
Также не стоит забывать об аксессуарах – эффектный ремень, сумка, платок или украшения дополнят образ и придадут нужных акцентов.
Базовый, но эффектный образ: смотрите фото
Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.
- Черное платье
Если свидание будет романтическим, то стоит выбрать платье. Лучшим вариантом будет черное платье. Классический вариант с little black dress, дополнен аксессуарами, хорошим взятием создаст романтическое настроение и 100% не оставит партнера равнодушным.
Черное платье в бельевом стиле: смотрите фото
К слову, от длины и фасона платья также зависит и общее восприятие образа. Так, одни модели создают романтическое и игривое настроение, другие – подчеркивают элегантность и внутреннюю красоту женщины.
Элегантный образ с черным платьем: смотрите фото
- Жакет и брюки
Жакет и брюки свободного кроя – еще одно трендовое сочетание. Такой образ будет иметь очень эффектный вид, а также будет очень комфортным. Кроме того, это сочетание является универсальным, которое подойдет к различным свиданиям – как романтических в кафе или ресторане, так и активных прогулок или похода в кино.
Если дополнить этот образ очками, элегантными серьгами, сумкой или другими деталями, то партнер точно будет потрясен, ведь такое сочетание – беспроигрышный вариант.
Трендовое и стильное сочетание жакета и брюк: смотрите фото
Важно, чтобы образ для свидания был гармоничным, соответствовал общему стилю женщины и не был слишком оригинальным. На самом деле, стереотипы о том, что "надо показывать себя с лучшей стороны" уже давно разрушены, поэтому девушке или женщине необходимо просто оставаться собой.
На что надо обратить внимание при создании образа
Важно правильно выбрать не только одежду, но и обратить внимание на цвета и материалы наряда. Так, некоторые эксперты считают, что шелковая одежда символизирует чувственность. Психологи отмечают, что это влияет на подсознание партнера и будто намекает на готовность к глубоким эмоциональным связям. А вот льняная одежда наоборот – символизирует легкость и естественность, поэтому если женщина желает создать на свидании атмосферу непринужденности, то стоит выбрать одежду из такой ткани.
Некоторые эксперты считают, что на восприятие партнера влияет и цвет одежды. Так, красный – символизирует страсть и привлекает внимание партнера, а зеленый – гармонию и стремление к взаимопониманию.
Также стоит позаботиться о духах. Небольшое количество любимого сможет дополнить образ и позволит партнеру лучше понять женщину.
Главное – на свидание надо идти в хорошем настроении. Ведь ни одна одежда, аксессуары или духи не создадут того эффекта, что искренняя улыбка и приятные дружеские разговоры.