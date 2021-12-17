Оригинально и со вкусом: 10 идей, что подарить коллегам или друзьям на День Николая

В Украине 19 декабря отмечают День святого Николая. Этот зимний праздник с особым трепетом ждут как взрослые, так и малыши, потому что все хотят получить свой сюрприз. Что же непопосовое подарить коллеге или другу на День Николая?

Мы подготовили для вас подборку идей, в которой можно найти подарок на любой вкус или кошелек. Сюрпризы ко Дню Николая, которые запомнятся на всю жизнь, или же практичные вещи, которые ваш друг или коллега будут использовать не один год? Выбор за вами.

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Идеи для подарков ко Дню святого Николая

Тематическая фотосессия

Подарить друзьям или коллегам замечательные эмоции – это лучшая идея. Атмосферные фотографии будут еще долго вызывать у них улыбку, а воспоминания о профессиональной съемке останутся надолго. Вы можете выбрать тематическую рождественскую фотосессию в студии, или же под открытым небом с красивым зимним фоном.

Фотосессия – лучшее воспоминание / Фото Unsplash

Билеты на концерт

Если вы точно знаете, каких исполнителей любит ваш друг, можете смело открывать афишу концертов и выбирать билетики. Подготовка такого подарка не требует больших усилий и не займет много времени.

Беспроводное зарядное устройство



Беспроводная зарядка – хорошая идея для подарка / Фото Unsplash

Беспроводная зарядка похожа на современную технологическую магию, которую вы можете подарить коллеге или другу. Такой новый гаджет точно пригодится и заставит забыть о лишних кабелях, которые всегда ломаются.

Ручной вспениватель молока

Вспениватель молока – лучший гаджет для каждого кофемана. И даже если ваш коллега или друг не являются любителями кофе, тогда вспениватель будет помогать готовить душистое какао. Согласитесь, в зимнее время года так уютно наслаждаться этим напитком дома.



Готовить какао дома станет удобнее со вспенивателем молока / Фото Unsplash

Набор сумок-шоперов

Этот подарок будет особенно актуальным, так как с 10 декабря магазины прекратили распространять бесплатные полиэтиленовые пакеты. Если ваш знакомый заботится об экологии – сумка-шопер, многоразовые трубочки для напитков или же спонжи для снятия макияжа станут замечательными подарками.

Сертификат на массаж

Конец года – это для многих стрессовый период с огромным списком дел. В таком водовороте событий иногда сложно позаботиться о себе и качественном отдыхе. Однако вы можете сделать это вместо своего друга. Подарочный сертификат на массаж поможет расслабиться, отдохнуть и ненадолго забыть о делах и проблемах.



Сертификат на массаж / Фото Unsplash

Настольная игра

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Если ваш коллега очень компанейский, интересная настольная игра точно пригодится ему. На прилавках магазинов вы сможете найти подарок на любой вкус, возраст и бюджет.



Настольная игра для большой компании / Фото Unsplash

Набор ароматных чаев

Если у вас ограниченный бюджет, обратите внимание на комплекты с натуральными чаями. Такой подарок точно понравится коллеге или другу, потому что, кажется, все любят насладиться этим горячим напитком.

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Мини-увлажнитель для воздуха

В зимний сезон особенно актуальным будет такой гаджет, потоум что так важно добавить немного влаги в сухой теплый воздух. Поэтому увлажнитель – универсальный и практичный подарок, который подойдет для всех.



Увлажнитель воздуха / Фото Unsplash

Очки для работы за компьютером



Позаботьтесь о зрении друга / Фото Unsplash

Каждый день мы все проводим много времени за компьютером и телефоном. Чтобы уберечь зрение от нежелательного негативного воздействия, можете подарить другу или коллеге очки для работы за экраном. Такая забота точно не будет излишней.