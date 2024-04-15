Идеальный образ на каждый день: главные секреты "голого" макияжа

В последние годы все большую популярность приобретает так называемый "голый" макияж. Его суть заключается в использовании минимального количества косметики, чтобы лишь подчеркнуть естественную красоту.

Какие подсказки помогут выглядеть одновременно естественно и безупречно, а также, как правильно наносить косметику для "голого" макияжа, рассказываем далее.

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Подготовка кожи

Здоровая и блестящая кожа является основой для любого макияжа. Поэтому прежде всего подготовьте свое лицо с помощью увлажняющей маски. Она поможет сделать кожу эластичной и упругой.

Праймер

Праймер – это самый простой способ разглаживания кожи перед нанесением макияжа. Этот продукт создает базу, которая позволяет тональному крему ложиться равномерно и держаться на месте в течение всего дня.

Также можно использовать осветляющий праймер, чтобы после нанесения тональной основы кожа сияла изнутри.

Как выглядит "голый макияж": смотрите фото

Тональная основа

Если хотите избежать эффекта маски и сделать покрытие максимально натуральным и легким, избегайте слишком плотных и пигментированных продуктов. Лучше выберите тонированный увлажняющий крем, BB или CC-крем.

Эти средства могут придать коже дополнительное увлажнение и позволят естественным особенностям кожи просвечивать, что создаст иллюзию, будто на вас совсем нет косметики.

Консилер

Если хотите скрыть темные круги или другие несовершенства, нанесите легкий слой увлажняющего консилера. Растушуйте его пальцами, ведь тепло кожи заставит продукт таять и ложиться более равномерно.

Кремовые текстуры

Кремовые текстуры гораздо лучше смешиваются между собой, чем пудровые. Но если вы переживаете, что ваш макияж потечет или деформируется в течение дня, можете припудрить его перед выходом из дома или применить спрей, закрепляющий косметику.

Минимум косметики создаст естественный эффект: смотрите фото

Румяна

От природы наша кожа всегда имеет покраснения, поэтому нанесите немного кремовых румян на яблоки щек, нос и виски.

Брови

Не стоит вырисовывать искусственные брови идеальной формы. Лучше просто подчеркните их естественную красоту и густоту с помощью геля для фиксации.

Если брови слишком светлые или жидкие, то используйте тонкий лайнер, чтобы дорисовать штрихи, похожие на волоски.

Тушь

Не наносите тушь в несколько слоев, чтобы не перегрузить образ. Если у вас длинные и черные ресницы, то тушь можно вообще не использовать, а просто подкрутить их с помощью щипчиков.