Косметический хирург Дэниел Барретт объяснил, что одним из главных факторов, который влияет на старение, является стресс. Более того, он может ухудшить состояние кишечника, обмен веществ, мозг и даже иммунитет.

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Как стресс влияет на состояние кожи

Длительный стресс может серьезно влиять на организм, и одной из первых пострадает кожа. Это связано с тем, что коже не будет хватать необходимых питательных веществ, и это будет задерживать рост новых клеток.

Некоторые пытаются бороться со стрессом, прибегая к вредным привычкам. Однако Барретт замечает, что курение и употребление алкоголя – это худший способ бороться со стрессом. Вместо этого лучше выяснить причину стресса и устранить ее. К примеру, поможет побороть стресс:

больше активности,

попытка взять ситуацию под контроль,

общение с новыми людьми,

время для себя,

избегание вредных привычек,

помогайте другим людям,

притягивайте больше положительных событий,

примите то, что невозможно изменить и тому подобное.



Стресс провоцирует преждевременное старение кожи / Фото Freepik

А в борьбе с появлением морщин помогут несколько советов. Так, по словам Барретта, качественный сон, физические упражнения, солнцезащитный крем, отказ от курения, а также уменьшение потребления сахара замедляют признаки старения.

Сон, физические упражнения, солнцезащитный крем, отказ от курения и уменьшение потребления сахара замедлят признаки старения,

– подчеркнул Барретт.

Поможет предотвратить появление морщин и сбалансированное питание. Так, из рациона следует исключить продукты, которые богаты углеводами и жиры, а добавить больше фруктов, овощей и рыбы, которая богата омега-3-кислотами. Кроме того, спровоцировать быстрое появление морщин может отказ от снятия макияжа. Как пояснил Барретт, косметика закупоривает поры, что в свою очередь ограничивает возможность организма вырабатывать белки коллагена.