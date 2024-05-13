Косметический хирург Дэниел Барретт объяснил, что одним из главных факторов, который влияет на старение, является стресс. Более того, он может ухудшить состояние кишечника, обмен веществ, мозг и даже иммунитет.
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Как стресс влияет на состояние кожи
Длительный стресс может серьезно влиять на организм, и одной из первых пострадает кожа. Это связано с тем, что коже не будет хватать необходимых питательных веществ, и это будет задерживать рост новых клеток.
Некоторые пытаются бороться со стрессом, прибегая к вредным привычкам. Однако Барретт замечает, что курение и употребление алкоголя – это худший способ бороться со стрессом. Вместо этого лучше выяснить причину стресса и устранить ее. К примеру, поможет побороть стресс:
- больше активности,
- попытка взять ситуацию под контроль,
- общение с новыми людьми,
- время для себя,
- избегание вредных привычек,
- помогайте другим людям,
- притягивайте больше положительных событий,
- примите то, что невозможно изменить и тому подобное.
Стресс провоцирует преждевременное старение кожи / Фото Freepik
А в борьбе с появлением морщин помогут несколько советов. Так, по словам Барретта, качественный сон, физические упражнения, солнцезащитный крем, отказ от курения, а также уменьшение потребления сахара замедляют признаки старения.
Сон, физические упражнения, солнцезащитный крем, отказ от курения и уменьшение потребления сахара замедлят признаки старения,
– подчеркнул Барретт.
Поможет предотвратить появление морщин и сбалансированное питание. Так, из рациона следует исключить продукты, которые богаты углеводами и жиры, а добавить больше фруктов, овощей и рыбы, которая богата омега-3-кислотами. Кроме того, спровоцировать быстрое появление морщин может отказ от снятия макияжа. Как пояснил Барретт, косметика закупоривает поры, что в свою очередь ограничивает возможность организма вырабатывать белки коллагена.