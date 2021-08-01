Что взять поесть в дорогу: 6 полезных советов от диетолога

Во время долгих путешествий довольно трудно соблюдать режим и есть действительно полезную пищу. Однако даже в дороге заботиться о своем здоровье и полноценно питаться здорово возможно. Об этом расскажет дальше эксперт.

У большинства питание в дороге ограничивается хот-догами на заправке или крекерами с соком в машине: "Вчерашняя поездка вернула меня к реальности. Вафли, сухарики, сок, сосиска в тесте – как основа приема пищи", – поделилась своими наблюдениями диетолог Татьяна Лакуста.

Читайте также Ужин с вином: игристое SHABO Special Edition полусухое розовое и салат с клубникой

Она поделилась с читателями идеями, что можно взять в путешествие, чтобы и сытость чувствовать, и организму не навредить. Возьмите на заметку, планируя следующее путешествие.

Держите еду в холоде

Первое и главное правило – еда не должна испортиться. Поэтому не пожалейте денег на термосумку, термопакет или просто аккумулятор холода. Если же вы вспомнили об этом в последний момент, хотя бы поставьте утром в сумку с едой замороженную с вечера бутылку с водой. Так вы точно не отравитесь.

Пища должна насыщать

Перебивать аппетит различными снеками – распространенная проблема питания в поездках. "Возьмите еду для сытости – она не будет провоцировать постоянно жевать и развлекать себя снеками" , – советует диетолог.

Это должна быть еда, богатая белками и жирами: бутерброд с мясом / фетой / сыром / хумусом / паштетом / яйцо, жаренное в хлебе.

Бутерброд с мясом и овощами – отличный вариант в дорогу / Фото Pexles

Добавьте клетчатки

Если к предыдущему пункту добавить еще овощей или фруктов, у вас получится полноценный прием пищи. К примеру, банан / яблоко / контейнер со смородиной или черешней / помидоры черри / огурец / зелень в бутерброд. Это так просто, но очень полезно.

Не забывайте о воде

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO , выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

В жару самое главное пополнять запасы жидкости в организме и всегда держать при себе бутылку воды. Отдавайте предпочтение именно чистой воде, а не альтернативе:

Дополнительно допивать растворенный сахар в воде в виде соков, газировки, в ситуации, когда вы полдня обездвижены – это не лучшая идея. Особенно для детей, у которых появляется гиперактивность на избытке сахара,

– отмечает диетолог

Перекусы тоже можно

Если помимо основных приемов пищи вам все равно хочется поесть, а возможности остановиться нет, то выбирайте полезные перекусы. К примеру, орехи, углеводно-протеиновые батончики, кусочки сыра, отварная кукуруза, отварной молодой картофель. Это полезные продукты, которые также насытят вас с пользой.

Отдавайте предпочтение полезным перекусам / Фото Pexels

К теме Удержать вес: как не набрать лишнего в отпуске – советы фитнес-тренера

Ешьте десерты правильно

Не стоит сладким круассаном заменять полноценный прием пищи. Если вы и берете с собой выпечку или другие десерты, ешьте их после основного блюда, советует эксперт.