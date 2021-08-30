Дети подарили маме очень дорогую обувь: такой реакции они не ожидали

"Они ужасны", – так женщина оценила дизайнерские туфли. Дети явно не ожидали увидеть столь негативную реакцию мамы на достаточно дорогой подарок.

Дети опубликовали видео, как их мама оценивает подарок, в своем тиктоке. Они не обиделись, ведь понимают, что вкусы у всех разные. Хотя не каждому понравилась бы такая реакция.

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В начале видео можно увидеть, что мама празднует свой 50-летний юбилей. Она в очень хорошем настроении начала распаковывать подарок. Как только женщина увидела, что это обувь от дизайнера Кристиана Лубутена, то почувствовала настоящую эйфорию. Все было хорошо, пока мама полностью не раскрыла коробку.

Сначала мама очень обрадовалась / Скриншот тикток cairoaibangbee

Спасибо, я чувствую себя такой особенной... О Боже, это же "лубутены", – так отреагировала мама.

Но эта история не закончилась счастливо. Как только женщина увидела черные туфельки, то сразу начала повторять: "Нет-нет-нет". Она объяснила, что туфли выглядят нормально, но они совсем не в ее стиле. А потом добавила, что обувь ужасная.

Реакцию мамы можете увидеть ниже в видео со 2 минуты

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Видео стало довольно популярным в тиктоке. Всего за несколько дней его посмотрели более 6,5 миллионов раз. Многие пользователи поддержали маму, ведь это была искренняя реакция. К тому же, она сможет вернуть обувь в магазин и выбрать те туфли, которые захочет.