Девушка два года искала парня, который улыбнулся ей в автобусе: теперь они встречаются

Американка потратила целых два года, чтобы найти симпатичного парня, с которым пересеклась взглядом в автобусе. Удивительно, но она его таки нашла!

Сиэттл Симс еще в 2019 году случайно заметила во время поездки в автобусе симпатичного парня. Они улыбнулись друг другу, но на этом все закончилось. Девушка не решилась с ним познакомиться, ведь немного переживала.

Интересно Ужин с вином: игристое SHABO Speсial Edition Brut и севиче

Интересно, но они снова пересеклись в общественном транспорте через несколько месяцев. Но и на этот раз никто не проявил инициативы. Тогда Сиэттл решила: нужно немедленно найти парня. Девушка создала страницу в приложении для знакомств Tinder, где написала о встрече с незнакомцем.

Я посмотрела в глаза и улыбнулась парню в автобусе №70 в ноябре 2019 и снова в январе 2020 года. Если это был ты – нажми кнопку "Суперлайк", – написала девушка.

В это трудно поверить, но парень каким-то образом нашел страницу девушки. Он решился ей написать – и это было одно из лучших решений в его жизни.

Сообщение от Грега / Скриншот тикток seattlesims

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Окей, это может быть немного неудобно, но ты случайно не про меня написала? Я обычно езжу на автобусе №70 и запомнил тебя – милую рыжеволосую девушку с колечком в носу, – отписал парень по имени Грег.

Грег и Сиэттл / Скриншот тикток seattlesims

Пара сходила на несколько свиданий. И уже в следующем видео Сиэттл рассказала, что они официально встречаются с Грегом. А все началось с обычной улыбки в автобусе!