У нее даже есть костыли: девушка зарабатывает на жизнь, притворяясь, что у нее сломаны ноги

Девушка зарабатывает около 5000 фунтов стерлингов в месяц на OnlyFans, притворяясь, что имеет сломанные части тела.

Как она решила создавать такой необычный контент и каким образом имитирует травмы, рассказываем дальше.

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Как девушка зарабатывает, имитируя переломы

36-летняя Хлоя Уэлш из Британии имитирует травмы, в частности перелом шеи и ног, чтобы удовлетворить "странные" запросы зрителей сервиса OnlyFans.

Автор контента говорит, что она решила превратить трагедию в триумф в 2017 году после того, как сломала обе ноги, когда выпала из такси. В то время она должна была начать новую работу, но ее контракт был расторгнут из-за травмы.

Через три года, во время локдауна в связи с Covid, девушка все же решилась попробовать себя в OnlyFans, где получила необычный запрос на создание контента в гипсе на ноге.

Я подумала: ну я была в гипсе раньше, то почему бы и нет? Это странно, но я думаю, что это все о фетише девушки в беде, поэтому ничто меня не смущает в этой области,

– делится Хлоя.

Девушка с фейковым переломом / Фото SWNS

До того, как начала создавать контент для взрослых, девушка работала в модельной индустрии 13 лет, но теперь ее месячная зарплата превосходит то, что она получала раньше.

Я получаю 5000 фунтов стерлингов (более 253 тысяч гривен) в месяц только за то, что играю роль, потому что это очень нишевый образ,

– добавляет автор контента.

Среди просьб, которые получала Хлоя за время своей работы в таком необычном образе, была имитация перелома шеи и ног. Ее также просили носить полный гипс, что, как она говорит, делает только за большие деньги, потому что тратит часы на изготовление собственных слепков из гипса.

Это довольно трудно, и это кошмар, когда его снимают, но это такие хорошие деньги! Я даже имею костыли, чтобы дополнять образ,

– рассказывает Хлоя.

Несмотря на непростую деятельность девушка замечает, что не хотела бы изменить ее. Она убеждена, что никогда не заработала бы подобные деньги на обычной работе.