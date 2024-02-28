Спит в клетке и гуляет на поводке: как живет девушка, которая представляет себя собакой

Американка Дженна еще в детстве начала притворяться щенком. Она говорит, что ей нравится беззаботное отношение собак к миру и то, что за них делают выбор.

Как живет уже взрослая девушка, считающая себя собакой, и как к таким ее проявлениям относится окружение, рассказываем дальше.

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Как живет девушка, считающая себя собакой

21-летняя Дженна из США просит своего парня, Лоренцо, выгуливать ее как собаку в парке на поводке и бросать фрисби, чтобы она ловила его ртом. Девушка ведет образ жизни домашнего животного и не обращает внимания на людей, которые не понимают ее. Об этом она рассказала в интервью каналу YouTube "Love Don't Judge".

Женщина, которой нравится притворяться собакой, заставляет своего бойфренда "выгуливать" ее в общественных местах. 21-летняя Дженна начала притворяться щенком еще в детстве и говорит, что так и не смогла от этого отвыкнуть.

Я просила маму поиграть со мной и с собаками, чтобы я стала одной из них. Мои родители всегда спрашивали, когда я уже смогу отпустить это, но я так и не смогла,

– рассказывает американка.

Теперь она ведет "щенячий" образ жизни вместе со своим 30-летним бойфрендом Лоренцо, которому нравится ее способность принимать себя такой, какая она есть.

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Эти игры очень важны в моих отношениях. Именно в этом заключается мой язык любви,

– добавила она.

Однако не все понимают, почему она ползает на четвереньках. Девушка призналась, что часто слышит много неприятных слов за то, что притворяется собакой. Однако это не волнует ее парня Лоренцо.

Когда мы находимся на публике, иногда это может быть немного неловко. Но есть и более странные вещи. Девушка, которая притворяется собакой – это не самая странная вещь. Я не нахожу это страшным,

– сказал он.

Объясняя, почему ей так нравятся "щенячьи игры", Дженна говорит, что ей нравится беззаботное отношение собак к миру и то, что за них делают выбор. Она выходит на прогулку на поводке, спит в своей клетке и лает в ответ на требования "хозяина".

Однако после того, как девушка рассказала о своем образе жизни, она столкнулась с негативной реакцией пользователей социальных сетей, которые утверждают, что она "ненормальная".