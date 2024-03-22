Неожиданное препятствие: девушка из-за "слишком высокого" роста не может найти себе партнера
Источник:Daily Mail
Девушка из США столкнулась с неожиданным препятствием, ища себе парня. Ее рост - 182 сантиметра, из-за чего большинство потенциальных партнеров чувствуют себя "неуверенно" рядом с ней.
Как девушка живет со "слишком высоким" ростом и в чем заключаются ее трудности с поиском пары, более подробно рассказываем далее.
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Как живет девушка с ростом в 182 сантиметра
26-летняя Сараня Кари из Техаса, что в США, в поисках идеального партнера столкнулась с неожиданным препятствием. Девушка с ростом в 182 сантиметра часто встречает ухажеров, которые чувствуют себя "неуверенно" рядом с ней и даже обманывают относительно своих параметров.
Кари жалуется, что многие ее потенциальные партнеры на самом деле оказываются гораздо ниже, чем указывают в своих онлайн-профилях на сайтах знакомств.
Однажды познакомилась с парнем, который утверждал, что его рост – более 170 сантиметров. Он был симпатичным, поэтому решила сходить на свидание. Пришла, ищу его глазами, и тут ко мне подходит кто-то в лучшем случае 155 сантиметров высотой. Остаток вечера он пытался убедить меня, что не обманывал – просто надо надеть правильную обувь,
– рассказывает девушка.
Как живет девушка со "слишком высоким" ростом: смотрите видео
По ее словам, такое поведение стало тревожной тенденцией во время знакомств.
Когда вы общаетесь в интернете, то можно соврать о чем угодно. Уже и не помню, сколько раз мужчины утверждали, что они выше 195 сантиметров, а потом я понимала, что это не так,
– добавляет Кари.
Девушка рассказывает, что в подростковом возрасте стеснялась высокого роста из-за оскорбительных комментариев ровесников, но теперь научилась принимать и любить свою внешность.
Я ненавидела свой рост, потому что выделялась, как больной палец. Даже начала горбиться, чувствуя себя неуверенно из-за того, что мой рост привлекал слишком много внимания, а партнерам это не нравилось. Когда-то меня это беспокоило, но не сейчас. Вижу больше плюсов, чем минусов, и люблю каждый сантиметр своего роста – и на каблуках, и без них,
– говорит Сарани.
Откровенный рассказ девушки стал вирусным в тикток, привлекая внимание десятков тысяч зрителей. Многие подписчики поблагодарили ее и поделились похожими историями.