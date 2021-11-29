Девушка организовала вечеринку, но никто не пришел: ее парень все исправил
Источник:Indy100
Девушка устроила вечеринку у себя дома ко Дню друзей и пригласила туда своих близких. Однако никто не пришел.
Девушка чувствовала себя очень расстроенной, ведь накрыла стол и задекорировала помещение. Она позвонила своему парню, и он смог исправить ситуацию.
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Никто не пришел на вечеринку
Молодой человек опубликовал в своем токтоке грустное видео, где его девушка сидит сама за праздничным столом, ведь все ее друзья проигнорировали приглашение и не пришли на вечеринку. Сначала она думала, что они опаздывают, но когда прошло 3 часа, девушка поняла, что никто не придет.
Моя девушка была очень увлечена празднованием первого Дня друзей. Но никто не пришел. Она украсила все помещение и приготовила столько еды. Я пытаюсь ее поднять настроение, но ничего не выходит,
– написал парень.
Никто не пришел на вечеринку / Скриншот с видео
Видео посмотрело 15 миллионов пользователей, а в комментариях многие предлагали девушке стать ее новым другом.
- "Ни звонка, ни показа? Дама, это не ваши друзья".
- "Куда мне подать заявку, чтобы быть ее другом?!"
- "Я помню, как проводила День друзей. Я остановилась, потому что поняла, что единственный, кто прилагает усилия, – это я".
Уже в следующем видео парень смог порадовать хорошими новостями о том, что ему удалось спасти вечер девушки, и они смогли весело провести время.
Она позвонила мне и рассказала, что случилось, и я пошел к ней домой. По дороге я позвонил своим друзьям,
– делится парень.
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К счастью, друзья парня с удовольствием поддержали идею отпраздновать День друзей и спасти вечеринку, организованную девушкой. Все они пришли с хорошим настроением и подарками, и праздник был удачным.