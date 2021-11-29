Девушка организовала вечеринку, но никто не пришел: ее парень все исправил

Девушка устроила вечеринку у себя дома ко Дню друзей и пригласила туда своих близких. Однако никто не пришел.

Девушка чувствовала себя очень расстроенной, ведь накрыла стол и задекорировала помещение. Она позвонила своему парню, и он смог исправить ситуацию.

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Никто не пришел на вечеринку

Молодой человек опубликовал в своем токтоке грустное видео, где его девушка сидит сама за праздничным столом, ведь все ее друзья проигнорировали приглашение и не пришли на вечеринку. Сначала она думала, что они опаздывают, но когда прошло 3 часа, девушка поняла, что никто не придет.

Моя девушка была очень увлечена празднованием первого Дня друзей. Но никто не пришел. Она украсила все помещение и приготовила столько еды. Я пытаюсь ее поднять настроение, но ничего не выходит,

– написал парень.



Никто не пришел на вечеринку / Скриншот с видео

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Видео посмотрело 15 миллионов пользователей, а в комментариях многие предлагали девушке стать ее новым другом.

"Ни звонка, ни показа? Дама, это не ваши друзья".

"Куда мне подать заявку, чтобы быть ее другом?!"

"Я помню, как проводила День друзей. Я остановилась, потому что поняла, что единственный, кто прилагает усилия, – это я".

Уже в следующем видео парень смог порадовать хорошими новостями о том, что ему удалось спасти вечер девушки, и они смогли весело провести время.

Она позвонила мне и рассказала, что случилось, и я пошел к ней домой. По дороге я позвонил своим друзьям,

– делится парень.

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К счастью, друзья парня с удовольствием поддержали идею отпраздновать День друзей и спасти вечеринку, организованную девушкой. Все они пришли с хорошим настроением и подарками, и праздник был удачным.