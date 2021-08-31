Девушка отшила парня из-за очень странной причины: что он сделал

Девушка возвращалась после свидания и заметила, что парень не дождался, как она зайдет домой, а сразу уехал. Это ее страшно возмутило.

О ситуации никто бы не узнал, если бы Джейд не опубликовала все в своем тиктоке. На удивление, видео стало безумно популярным: его посмотрели более 7 миллионов раз.

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Джейд записала все на камере для наблюдения, которая установлена возле входной двери ее дома. Теперь она собирается просто игнорировать парня.

Блогерша Джейн / Скриншот тикток jadealyzaee

Когда парень, с которым пошла на свидание, не дождался, пока ты зайдешь домой, и просто поехал, – так описала ситуацию девушка.

Под видео Джейд добавила, что парень неприятно удивил ее еще во время свидания. Он, по ее словам, оплатил весь счет в ресторане. Но во время гулянки не был чересчур галантным. К примеру, он не открывал для нее дверь. Вроде мелочь, но неприятно.

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Люди по-разному отреагировали на такие претензии от Джейд. Некоторые считали, что девушка немного резко ведет себя: