Девушка отшила парня из-за очень странной причины: что он сделал
Источник:тикток jadealyzaee
Девушка возвращалась после свидания и заметила, что парень не дождался, как она зайдет домой, а сразу уехал. Это ее страшно возмутило.
О ситуации никто бы не узнал, если бы Джейд не опубликовала все в своем тиктоке. На удивление, видео стало безумно популярным: его посмотрели более 7 миллионов раз.
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Джейд записала все на камере для наблюдения, которая установлена возле входной двери ее дома. Теперь она собирается просто игнорировать парня.
Блогерша Джейн / Скриншот тикток jadealyzaee
Когда парень, с которым пошла на свидание, не дождался, пока ты зайдешь домой, и просто поехал, – так описала ситуацию девушка.
Под видео Джейд добавила, что парень неприятно удивил ее еще во время свидания. Он, по ее словам, оплатил весь счет в ресторане. Но во время гулянки не был чересчур галантным. К примеру, он не открывал для нее дверь. Вроде мелочь, но неприятно.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Люди по-разному отреагировали на такие претензии от Джейд. Некоторые считали, что девушка немного резко ведет себя:
- Возможно, он так поступил, потому что ты ему чем-то не понравилась. К тому же, мы знаем эту ситуацию только с твоей стороны.
- А почему он вообще должен был открывать тебе дверь? У тебя же есть две руки? Почему он должен платить за тебя? Ты ведь тоже ела?
- Это нормально – дождаться, когда твой партнер зайдет домой. Я иногда так провожу знакомых, чтобы убедиться, что с ними все хорошо.
- Даже водитель такси ждал, пока я зайду домой.