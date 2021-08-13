Девушка печет торты, которые сломают ваш мозг: как они выглядят

Вы когда-нибудь видели тортик в виде сырой куриной ножки? Именно так. Сырой куриной ножки! Но это еще не все. В британской кондитерки были и более забавные десерты.

Девушка под ником cucumberskinlinguine раз за разом "подрывает" тикток очень странными десертами. Последнее видео с тортиком в виде сырой курочки набрало более 6 миллионов просмотров. Вот, как она его готовила.

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@cucumberskinlinguine it’s all fun and games until the victoria sponge gets marinated ♬ Sunset Vibes - Lofi Network

Почему она решила его приготовить – никто так и не узнал. Девушка считает, что это не очень привлекательно, но гениально.

Я собираюсь приготовить торт в виде сырой курочки. Не думаю, что кто-то захочет попробовать хотя бы кусочек. Иногда моя гениальность меня пугает, – написала cucumberskinlinguine.

Кто знает, как девушка догадалась испечь такой тортик. Но согласитесь, хоть он и странно выглядит, но в этом есть своя прелесть. Поехали дальше: вот десерт в виде голубя. К сожалению, он попал под автомобиль.

@cucumberskinlinguine this keeps getting taken down like ik it’s disgusting but it’s a CAKE ♬ original sound - Harry Solvalou

Что может выглядеть еще более странно? Пожалуй, ничего. Кроме яблока, которое девушка замаскировала под апельсин с помощью мастики. Оно действительно очень реалистично выглядит.

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Больше такого необычного контента вы можете увидетьна странице кондитерки в тиктоке. Сейчас на нее подписаны более 30 тысяч людей.