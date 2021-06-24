Пончики вместо торта: девушка поделилась интересными способами сэкономить на свадьбе

Все больше пар отказываются от множества традиций на свадьбах и роскошных церемоний. Вот и невеста из Великобритании подошла к этому празднику с практической точки зрения. Она рассказала, что устроить хорошую свадьбу можно и без больших затрат.

В нескольких видео в TikTok Сиан Тейлор рассказала, от каких вещей они с ее женихом Энди отказываются при подготовке к своей свадьбе из-за того, что это слишком дорого и бессмысленно для них. Девушка призналась, что сэкономленные средства они лучше потратят на свадебное путешествие для двоих.

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В первом видео девушка в первую очередь заявила, что они не будут покупать на свою свадьбу гостевую книгу, где каждый гость может написать свое пожелание: "Я и так знаю этих людей, я пригласила их".

Невеста советует отказаться от печатных приглашений на свадьбу в пользу электронных: "Не хочется тратить кучу денег на то, чтобы просто сказать людям, когда у нас свадьба. Я могу им просто написать". Сэкономить можно и на свадебных сувенирах – маленьких пакетиках со сладостями или милыми безделушками, которые раздают гостям: "На них тратится много средств, а затем их никто никогда не сохраняет".

Главный лайфхак, о котором рассказала Сиан – жениться в будний день. Да, для некоторых гостей это может быть не слишком удобно, но ведь аренда тех же помещений в выходные стоит на несколько тысяч дороже.

Они также отказываются от одного из главных атрибутов современной свадьбы – живых цветов, используя искусственные. Ведь букеты живых цветов стоят очень дорого, а потом просто завянут.

Видео стало очень популярным и набрало более 300 тысяч просмотров, поэтому очень скоро Сиан выложила и второе видео, где поделилась остальными лайфхаками.

На их празднике не будет большого свадебного торта, ведь он стоит более 500 долларов. Поэтому они купят небольшой пирог, который они с женихом могут нарезать для себя, а гостям раздадут разноцветные пончики. Сэкономят влюбленные и на музыке – они возьмут диджея только на половину вечера, а потом просто включат собственный плейлист.

Девушка также не видит смысла покупать дорогую дизайнерскую фату в свадебном салоне, ведь она наденет ее всего на несколько часов! Поэтому девушка просто присмотрелась к вариантам, которые ей нравятся и хочет приобрести похожую на Etsy или eBay.

Это видео также стало популярным: его пересмотрели более 300 000 раз. Однако очень быстро девушке пришлось закрыть комментарии под этими двумя роликами, ведь многие пользователи раскритиковали ее решение не устраивать дорогостоящую свадьбу. Сиан даже призналась, что получала угрозы от некоторых хейтеров.

Всем, кому не понравились ее свадебные идеи, девушка дала достойный ответ в другом ролике, напомнив, что это их свадьба и они устраивают ее по своим правилам:

Мы надеемся, что гости приходят на свадьбу порадоваться за нас как за пару, а не для того, чтобы получить какие-то бесплатные вещи. Мы потратим сэкономленные деньги на другие, более важные для нас вещи,

– призналась Сиан

Она также рассказала Insider, что для нее и Энди в приоритете – хороший оператор и фотограф на свадьбу, а не такие мелочи как сувениры или гостевая книга, на которые уйдет очень много финансов.