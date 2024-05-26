Сила ходьбы: девушка похудела на 64 килограмма, добавив в свой образ жизни одну простую привычку

Лиза Мари похудела почти на 64 килограмма за 3 года. Интересно, что первые 45 килограммов девушка сбросила за год благодаря одной простой привычке – пешие прогулки.

О своем пути похудения Лиза рассказала в сети. Сейчас девушка имеет немало подписчиков, а также разработала собственные программы по похудению.

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Сколько шагов ежедневно делала девушка, чтобы похудеть

Этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к специалисту.

Лиза в сети рассказала, что всегда имела лишний вес. Свою внешность она скрывала за мешковатой одеждой и футболками оверсайз, чтобы не акцентировать внимание на своем теле.

Все изменилось в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и люди вынуждены были сидеть на карантине. Тогда Лиза почувствовала, что ей сложно ходить по лестнице, появляется одышка, а самочувствие ухудшается. Девушка поняла, что пришло время что-то делать. Лиза пыталась похудеть раньше, однако диеты не давали никаких результатов, ведь постоянные ограничения только ускоряли срывы, а девушка хотела быстрых результатов.

В 2020 году, из-за постоянной одышки, Лиза начала больше гулять на свежем воздухе. Каждый вечер девушка ходила пешком 20 – 30 минут возле своего дома. Со временем Лиза приобрела себе часы, чтобы отслеживать количество шагов. Как оказалось, ежедневно она делала около 10 тысяч шагов, а иногда – и больше. В результате за 3 месяца только благодаря ходьбе девушка сбросила более 18 килограммов.

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Это было впервые, когда девушка увидела реальные изменения в своем теле. Тогда Лиза решила придерживаться дефицита калорий, что в сочетании с постоянными прогулками способствовало быстрому похудению. Девушка была настолько увлечена тем, что лишние килограммы уходят, что добавила 2 – 3 домашних тренировки в неделю. Девушка отказалась от употребления фастфуда, старалась придерживаться определенного количества килокалорий и в результате похудела на 45 килограммов за год.

Такой невероятный результат вдохновил девушку, поэтому она продолжала жить по такому принципу. В общем, за 3 года Лиза похудела на 64 килограмма только благодаря этим ходьбе, дефициту калорий и легким тренировкам.

Лиза Мари похудела на 64 килограмма: смотрите видео

Девушка не могла не поделиться своими знаниями, поэтому начала помогать другим в похудении. Лиза разработала программы похудения, питания и тренировки и сейчас уже поспособствовала похудению сотен женщин.

Вы можете изменить свою жизнь в любой момент. Похудеть можно в домашних условиях. Вам не нужно делать ничего сумасшедшего, чтобы похудеть. Не стоит недооценивать силу ходьбы и дефицит калорий. И если вам нужна помощь, я буду тренером по похудению для тысяч женщин,

– добавила Лиза.

История похудения Лизы Мари: смотрите видео

Сейчас девушка имеет сотни подписчиков в тиктоке и инстаграме. В своих блогах девушка публикует различные тренировки, варианты ежедневного рациона и просто дает полезные советы по похудению.