Вдохновляет других на изменения: девушка сбросила 68 килограммов и доказала, что это возможно сделать самостоятельно

Эмма Хукер из Канады сейчас ведет блог, работает тренером и профессионально занимается спортом. Однако всего несколько лет назад девушка едва могла передвигаться из-за лишнего веса.

Как ей удалось самостоятельно сбросить почти половину своего первоочередного веса, а также как такая трансформация изменила жизнь девушки, рассказываем далее.

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Как девушке удалось самостоятельно похудеть

Эмма Хукер сейчас является онлайн-тренером по фитнесу и блогером, но несколько лет назад девушка весила почти 150 килограммов. С тех пор она похудела на 68 килограммов и теперь вдохновляет других на подобные изменения.

Эмма набрала вес из-за проблем со здоровьем и несмотря на постоянные попытки несколько лет не могла его сбросить. Врачи советовали сделать ей операцию, однако девушка решила похудеть естественным путем – с помощью спорта и правильного питания.

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История похудения девушки: смотрите видео

Занимаясь физическими нагрузками каждый день и внедряя привычки здорового питания, Эмме удалось за несколько лет сбросить почти половину своего веса.

Своей историей она открыто делится в соцсетях, рассказывая о секретах долговременной потери веса.

Как девушка изменилась после похудения: смотрите видео

Продолжайте попытки. Даже, когда вам не хочется, вы не мотивированы или не знаете, как это сделать. Вам понадобится время. Будьте терпеливыми и настойчивыми. Некуда спешить, у вас есть время, чтобы со всем разобраться,

– мотивирует своих подписчиков девушка.

Эмма говорит, что после похудения ее жизнь полностью изменилась, и она может делать то, о чем раньше даже не мечтала. В частности, сейчас любительница фитнеса даже участвует в соревнованиях по бодибилдингу и на пути к похудению увлеклась боксом. Теперь девушка профессионально занимается этим спортом.