Девушка похудела на 80 килограммов и показала, как теперь питается: чем особенный ее рацион

28-летняя Лорен Флеминг из Австралии похудела на 80 килограммов. Такого результата ей удалось достичь за 18 месяцев.

Своими невероятными результатами она поделилась в сети и опубликовала видео, как она изменилась после похудения. Также девушка поделилась с подписчиками, из чего состоит ее суточный рацион.

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28-летняя девушка похудела на 80 килограммов

Лорен в свои сети не рассказывала, как ей удалось так похудеть. Вероятно, девушка активно занималась спортом и сбалансировала свой рацион. Когда она только начинала свой путь, то одно из видео ее перевоплощения начинается с занятий спортом.

Как изменилась Лорен, после похудения на 80 килограммов: смотрите видео

Лорен сбросила 80 килограммов: смотрите видео

Сейчас девушка не скрывает, что после похудения имеет некоторые проблемы. Так, на животе и руках Лорен есть обвисшая кожа, однако девушка планирует решить этот вопрос.

После похудения девушка продолжает сбалансировано питаться. В одном из видео она показала свой суточный рацион. Так, утром Лорен выпивает стакан воды с лимоном, а затем ест овсянку с бананами. На перекус Лорен любит делать хлебцы с яйцами и карри и тосты с авокадо и помидорами. На обед девушка часто готовит салат с курицей.

Также в течение дня важно следить за водным балансом, поэтому Лоренс выпивает свою норму воды. Вечером Лоренс может приготовить суп-лакса с морепродуктами и выпить йогурт.

Что ест Лорен в течение дня: смотрите видео

К слову, видео с ее перевоплощением просмотрели миллионы пользователей. Люди восхищались ее результатом и оставляли тысячи положительных комментариев.