Девушка покрыла 98% своего тела татуировками: как она выглядит

Австралийка Эмбер Люк за несколько лет почти полностью покрыла свое тело татуировками. Она называет себя "синеглазым белым драконом".

Но не татуировками единственными: 26-летняя Эмбер также увлекается пирсингом, у нее просто огромные "тоннели" в ушах, а ее язык разрезан надвое – как у змеи. Лишь небольшая часть ее лица свободна от экспериментов.

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Девушка не объясняет, почему столь страстно увлеклась татуировками. Возможно, все из-травматического детства: над ней жестоко издевались в школе из-за происхождения.

Интересный факт обо мне – я австралийка / абориген. А также во мне течет китайская кровь – отсюда и маленькие глаза. В детстве надо мной реально ОЧЕНЬ издевались – люди любили проецировать на меня свою неуверенность, чтобы я чувствовала себя неполноценно, – написала Эмбер.

К сожалению, практически ничего не изменилось. Люди часто очень агрессивно реагируют на татуировки девушки: не все могут воспринять такое хобби. Но Эмбер научилась отбиваться от такой травли.

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"Меня называют страшной и так далее. Каждый день говорят, чтобы я ни в коем случае не родила детей. Вы думаете, что мне будет больно? Но за годы этих мучений я стала сильной... Будьте хорошими людьми", – делится своими мыслями Эмбер.

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Эмбер пытается развивать свой бизнес и блог в инстаграме: сейчас там около 5 тысяч подписчиков, которые стараются поддерживать девушку.