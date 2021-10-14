Девушка поссорилась с парнем из-за имени для малыша: люди удивлены от его слов

18-летняя девушка не может договориться со своим парнем насчет имени для будущего ребенка. Он наотрез отказывается это обсуждать, но и вдобавок постоянно устраивает странные скандалы.

Разочарована девушка поделилась своей историей с пользователями Reddit. Автор сразу уточнила: отношения у них довольно сложные, но она любит своего 19-летнего парня.

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Мы уже год встречаемся. Сейчас я на шестом месяце беременности... Когда он узнал, что у нас будет ребенок, то сказал мне выбирать: или он, или малыш. Я решила оставить ребенка, даже если он меня бросит. Но мы все равно не разошлись, – рассказывает автор.

Парень часто делает непонятные выходки: то обвиняет девушку в том, что это не его ребенок; то говорит, что она вгоняет его в ловушку с помощью беременности. А недавно случился конфликт из-за имени для малыша.

Девушка собирается назвать ребенка по имени Джек (Jack). Так она хочет поблагодарить свою маму Жаклин (Jacqueline), которая едва не погибла во время собственной беременности. Парень негативно отреагировал на эту идею и вообще ничего не предложил. Хотя он понимает, что его любимой важно назвать ребенка Джеком.

Девушка хочет назвать ребенка в честь своей матери / Фото Unsplash

В прошлом месяце мы узнали, что у нас будет мальчик. Мой парень сказал назвать как угодно, но не Джеком. Он не указал никаких причин, кроме того, что это популярное имя. Он даже не говорит об этом. В конце концов, у ребенка будет его фамилия, а второе имя – в честь его отца. Я считаю, что это справедливо, – отметила автор.

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Девушка обратилась к пользователям Reddit с просьбой оценить ее поступок. Она все равно собирается назвать ребенка Джеком. Люди были удивлены от поведения будущего отца и поддержали девушку: