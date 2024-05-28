Потратила всего 50 долларов: девушка купила мешки со старыми украшениями и нашла настоящие сокровища

Девушка по имени Кира за 50 долларов приобрела 2 мешка со старыми украшениями. Каково было ее удивление, когда среди хлама она нашла настоящие сокровища – серебряные и золотые украшения, а также цепочки от Tiffany & Co.

О своих находках девушка рассказала в сети. Кира добавила, что все украшения оценивает вместе с экспертами, а потом выставляет на продажу в своем магазинчике с винтажными вещами.

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Среди хлама нашла золотой браслет

Кира опубликовала несколько видео, на которых показала, как разбирала мешки с украшениями. Так, девушка нашла браслет Betsey Johnson, винтажные заколки, различные серьги и кольца. Среди интересных находок была тиара, инкрустированная искусственными камнями, кожаный чокер и кольца Hello Kitty.

Впрочем, самым ценным был браслет из 14-каратного золота (золото 585 пробы). Также настоящим сокровищем стало колье от Tiffany & Co.

Я не могу поверить, что действительно нашла это в этом мешке,

– говорит девушка.

Украшения, которые нашла девушка в мешке: смотрите видео

Среди прочего девушка также нашла заколки Snoopy. Они были изготовлены в 1960-х годах из стерлингового серебра.

Булавка Snoopy 1960-х годов: смотрите видео

Некоторые из украшений девушка оставляет себе, однако все остальные – продает в своем магазине с винтажными вещами. Кира в итоге замечает, что на 2 мешка потратила всего 50 долларов, однако среди хлама нашла браслеты из 14-каратного (585 проба) и 18-каратного (750 проба) золота. Кроме того, некоторые украшения инкрустированы натуральными камнями и изготовлены из стерлингового серебра.

Интересные находки из мешка с украшениями: смотрите видео

В комментариях под видео пользователи отмечают, что некоторые украшения являются редкостью и могут стоить гораздо дороже, чем весь мешок с вещами.