Своей находкой женщина поделилась на платформе Reddit, где опубликовала фотографии дизайнерской сумки из комиссионного магазина. Стоит заметить, что реальная цена сумки гораздо выше и стартует от 800 долларов, передает Life 24.

Интересно Сокровища из секонд-хенда: девушка устроила волшебную фотосессию, собрав образ в стиле рококо

Дизайнерская сумка всего за 3 доллара

Женщина сообщила, что всего за 2,99 доллара приобрела сумку Bottega Veneta в комиссионном магазине Savers. Настоящее сокровище удалось обнаружить в секонд-хенде в городе Милфорд, что в штате Нью-Йорк.

Сумка Bottega Veneta из комиссионного магазина: смотрите фото

К слову, сумка оказалась оригинальной. Когда женщина принесла дизайнерскую вещь домой, то обнаружила внутри серийный номер, который удалось проверить на официальном сайте бренда.

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Пользователи были поражены такой находкой и заметили, что реальная цена сумки может быть гораздо выше. Дело в том, что сумка Nodini от итальянского бренда Bottega Veneta, которую нашла женщина, является моделью, которую сейчас выпускают в другом стиле. Сумка имеет плетеную текстуру, однако ручка – изменилась.

Такую же сумку, но подержанную, можно приобрести у посредников. Цены стартуют от 800 долларов и 1200 – 1500 долларов. В общем, это зависит от того, в каком состоянии сумка и видны ли следы использования на ней.



Подержанная сумка Bottega Veneta за 839 долларов / Скриншот из сети



Сумка, которая сохранилась в лучшем состоянии, за 1 245 долларов / Скриншот из сети

Интересно, что новая модель такой сумки сейчас достигает 2 900 долларов. Правда, внешний вид сумки несколько изменился – бренд Bottega Veneta обновил ручку и изменил застежки на сумке.



Обновленная модель сумки от Bottega Veneta / Скриншот с официального сайта бренда

Стоит заметить, что в Украине такую сумку тоже можно найти только подержанную. Эта модель встречается очень редко, а цена достигает около 30 тысяч гривен.



Цена подержанной сумки в Украине / Скриншот из сети

К слову, в секонд-хенде очень часто можно найти редкие дизайнерские вещи. Блогер Синди Зора на собственном примере доказала, что вещи от Dior, Gucci, LV и других брендов можно приобрести по очень низким ценам в комиссионных магазинах и секонд-хендах.