Составляют 60% от общего роста: как выглядит девушка с самыми длинными в мире ногами

Девушка из США уже 3 года удерживает звание обладательницы самых длинных ног в мире. Они фактически составляют 60% от ее общего роста.

Что известно о необычной рекордсменке и как выглядит девушка, имеющая уникальные ноги, рассказываем далее.

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Как живет девушка с самыми длинными в мире ногами

Мэйси Каррин из США, которой недавно исполнился 21 год, уже три года подряд удерживает звание девушки с самыми длинными ногами в мире.

При росте 186 сантиметров ее левая нога имеет длину в 135,267 сантиметра, а правая – 134,3 сантиметра. Таким образом ноги фактически составляют 60% от общего роста девушки.

Все родственники Мэйси относительно высокие, но именно рекордсменка является самой большой из них.

Над мной никогда не издевались из-за моих ног... Над мной издевались, потому что я была выше всех. Примерно на втором курсе меня просто перестало волновать, что обо мне думают люди. Как только я перестала волноваться, на меня уже ничего не влияло,

– говорит американка.

Хотя ей может быть трудно пройти через определенные дверные проемы, сесть в машину или правильно подобрать одежду, ее длинные ноги также дают ей множество преимуществ, особенно когда дело доходило до игры в волейбольной команде ее средней школы.

Как выглядит девушка с самыми длинными ногами в мире: смотрите видео

Мэйси впервые осознала, что у нее ноги длиннее средних, еще в 2018 году, когда кто-то спросил ее, не хочет ли она пару леггинсов на заказ, после того, как девушка не смогла найти ни одного варианта для себя.

Затем она заинтересовалась, может ли претендовать на официальный титул в Книге рекордов Гиннеса за самые длинные ноги в мире. И таки установила рекорд.

Теперь девушка призывает всех, кто думает побить рекорд, "не позволять никому передумать, просто действовать".

Сейчас она довольно популярна в социальных сетях и любит снимать видеоролики, подчеркивающие ее рекордные качества. Мэйси также обожает обувь на каблуках и часто демонстрирует стильные образы.