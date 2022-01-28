Девушка сделала оригинальную татуировку на лице: оценили не все
Источник:The Sun
Пользователь тиктока поразила сеть своим новым тату. Она сделала его сама и выбрала очень оригинальный дизайн.
Ники обожает татуировки и имеет немало рисунков на своем теле. Она уже 11 лет работает мастером и умело раскрашивает тела клиентов.
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Девушка сделала тату на лице
Ники решила поделиться результатом своей работы и показала в сети тату, которое сделала сама на лбу. Она утверждает, что это теперь ее любимый дизайн.
Я профессиональный лицензированный мастер тату более 11 лет, и я работаю уже пять лет. Я бы не советовала делать татуировки на своем лице, если вы не уверены в своих умениях,
– делится девушка.
Сделала сама себе тату / Скриншот с видео
Рисунок она придумала сама: тату начинается в центре лица и спускается плавными линиями к бровям. Для его воплощения Ники использовала светлые краски, чтобы создать легкий эффект тени, поэтому, в зависимости от освещения, тату становится более или менее заметным.
Мне очень понравилось, насколько органическими и волнистыми были линии – некоторые были короче, а некоторые – длиннее, поэтому это своего рода символ органического потока и вдохновения,
– объясняет она.
В сети пользователи не разделили с девушкой любовь к творчеству и резко раскритиковали.
- "Неужели я единственный вижу на ней линии?".
- "Я думал, что ты превращаешься в вампира с морщинами на лбу".