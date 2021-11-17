Девушка сделала временное тату на лице: она не может от него избавиться

17 ноября 2021 , 15:09
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Источник:

тикток jamiiee.2

Британка решила сделать временную татуировку на своем лице, которая должна была исчезнуть через несколько дней. Прошло немного времени – а рисунок вообще не стирается. Теперь девушка готова на радикальный шаг, чтобы избавиться от тату.

Джейми пожаловалась на эту ситуацию в своем тиктоке jamiiee.2. Видео уже набрало более 2 миллионов просмотров. Многие люди не поняли, зачем девушка вообще делала эту татуировку в домашних условиях. Она не обращалась в специальный салон, а просто самостоятельно проколола кожу.

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Какую татуировку сделала девушка

У Джейми, как можно увидеть на видео, уже есть несколько татуировок на лице: цветок, бабочка и надпись на английском языке. Девушка показала в тиктоке, как сделала себе еще одну татуировку. Это были созвездия на обеих щеках: первое касалось самой Джейми, второе – ее дочери.

Трудно понять, но девушка почему-то думала, что татуировка будет временной и очень скоро исчезнет. Она сделала заготовку, которую наклеила на лице. А потом начала прокалывать кожу с помощью стержня, на котором были чернила. Но это не временная татуировка! Советуем никогда не повторять подобные эксперименты!

Девушка сама себе проколола кожу / Скриншот тикток jamiiee.2

Как Джейми сделала себе татуировку – смотрите ниже

@jamiiee.2 #facetattoo ♬ I'm Yer Dad - GRLwood

Думаю, я облажалась, – впоследствии прокомментировала свой эксперимент Джейми.

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В следующих видео девушка рассказала, что татуировка вообще не исчезает с ее лица. Она надеется, что со временем рисунок начнет немного тускнеть. Тем более что она собирается каждый день царапать кожу, чтобы ускорить процесс.

@jamiiee.2 If I don’t laugh I’ll cry ️ #facetattoo #fail ♬ You Brussle sprout - Anneli

Понятно, что многие пользователи тиктока раскритиковали поступок Джейми. Хотя были люди, которым понравилась татуировка:

  • Почему ты полагала, что это хорошая идея?
  • Ты это сделала. И, по-твоему, оно должно быстро исчезнуть?
  • Странный поступок.
  • Как ни странно, но татуировка выглядит хорошо.
Автор: Петро Синєокий