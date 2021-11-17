Девушка сделала временное тату на лице: она не может от него избавиться

Британка решила сделать временную татуировку на своем лице, которая должна была исчезнуть через несколько дней. Прошло немного времени – а рисунок вообще не стирается. Теперь девушка готова на радикальный шаг, чтобы избавиться от тату.

Джейми пожаловалась на эту ситуацию в своем тиктоке jamiiee.2. Видео уже набрало более 2 миллионов просмотров. Многие люди не поняли, зачем девушка вообще делала эту татуировку в домашних условиях. Она не обращалась в специальный салон, а просто самостоятельно проколола кожу.

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Какую татуировку сделала девушка

У Джейми, как можно увидеть на видео, уже есть несколько татуировок на лице: цветок, бабочка и надпись на английском языке. Девушка показала в тиктоке, как сделала себе еще одну татуировку. Это были созвездия на обеих щеках: первое касалось самой Джейми, второе – ее дочери.

Трудно понять, но девушка почему-то думала, что татуировка будет временной и очень скоро исчезнет. Она сделала заготовку, которую наклеила на лице. А потом начала прокалывать кожу с помощью стержня, на котором были чернила. Но это не временная татуировка! Советуем никогда не повторять подобные эксперименты!

Девушка сама себе проколола кожу / Скриншот тикток jamiiee.2

Как Джейми сделала себе татуировку – смотрите ниже

Думаю, я облажалась, – впоследствии прокомментировала свой эксперимент Джейми.

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В следующих видео девушка рассказала, что татуировка вообще не исчезает с ее лица. Она надеется, что со временем рисунок начнет немного тускнеть. Тем более что она собирается каждый день царапать кожу, чтобы ускорить процесс.

Понятно, что многие пользователи тиктока раскритиковали поступок Джейми. Хотя были люди, которым понравилась татуировка: