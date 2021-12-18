Девушка стесняется своего живота: она на 35 неделе беременности
Источник:The Sun
25-летняя девочка готовится стать мамой. Она на 9 месяце беременности и изрядно стесняется своего живота.
Фей Вудгейт активно ведет свой тикток и делится с пользователями видео и фото на протяжении всей беременности. Однако в последнее время это делать все сложнее из-за шквала хейта.
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Беременная стесняется своего живота
Сейчас Фэй на 35 неделе беременности и ее живот уже достаточно велик. Ежедневно она получает тысячи комментариев от пользователей и многие из них носят негативный характер. В течение всей беременности девушка получала комментарии от "экспертов" из тектока, которые утверждали, что ее живот слишком велик и не соответствует сроку. В конце концов, она не выдержала и выложила видео "на зло" всем обидчикам, добавляя:
Когда люди все еще говорят мне, что мой живот слишком велик на 35 неделе. Теперь становится скучно, народ".
Девушку хейтили из-за большого живота / Фото из инстаграммы
Некоторые пользователи решили вступиться за девушку и объяснили:
- "Живот Фэй выглядит больше, потому что она низкая".
Некоторые просто поддержали девушку:
- "Ты красива".
- "К сожалению, так много отвратительных людей. Игнорируйте их, живите своей жизнью, будьте счастливы".
- "Ой, чудесный живот. Ненавижу такие дурацкие комментарии".