Тиктокерша по имени Роуз Анна нашла на Пинтересте вырезку из журнала за 1981 год, в котором подробно объясняется, как сделать стрижку и укладку как у принцессы Уэльской. Прическа получилась очень удачная: девушка выложила видео и мгновенно прославилась, ведь ее перевоплощение посмотрели 9,5 миллионов человек!

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Роуз всегда восторгалась стилем принцессы Дианы и ранее вдохновлялась ее образами в своих видео:

Принцесса Диана, безусловно, была огромной модной иконой – возможно, самой большой из всех, кто когда-либо существовал. Она все еще вдохновляет стольких людей своим чувством стиля и моды,

– рассказала девушка

Прежде всего она обратила внимание на то, что залог такой знаковой прически Дианы – это стрижка слоями. Роуз всегда нравилась такая стрижка, но она никак не могла решиться на перемены. Однако на этот раз девушка смело взяла в руки ножницы и отрезала волосы , сделав себе такую же стрижку "перьями": "На самом деле, это лучшее решение, которое я когда-либо принимала" , – написала тиктокерша

Девушка обрезала волосы для прически в стиле принцессы Дианы / Фото TikTok 70srose

Как сделать такую ​​укладку

Сама укладка у девушки заняла всего полчаса.

Сначала она тщательно вымыла волосы и дала им немного высохнуть. Затем обязательно нанесла на волосы термозащиту и разделила их на 4 части. Начала закручивать их специальной щеткой-феном в направлении от лица. Закрепила все большим количеством лака.

В другом видео Роуз не просто применяла фен, а еще и накручивала пряди на бигуди. Что в первом, что во втором варианте получился замечательный результат – очень объемная прическа с невесомыми слоями волос, прямо с 80-х годов . Вот еще один вариант такой укладки: