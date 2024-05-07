Британка выиграла в розыгрыше новенький Porsche, но не может на нем ездить: в чем причина

Девушка из Британии выиграла в розыгрыше новенький Porsche Taycan 45 стоимостью 100 000 фунтов стерлингов, но не может сесть за руль.

Как британке повезло с автомобилем и почему она не может им пользоваться, рассказываем дальше.

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Почему девушка не может пользоваться новеньким авто

23-летняя британка Фиби Кнеллер выиграла в благотворительном розыгрыше новенький Porsche Taycan 45 стоимостью 100 000 фунтов стерлингов (почти 5 миллионов гривен), но не может сесть за руль, потому что только вскоре получит водительское удостоверение.

В тот самый день, когда Фиби выиграла роскошную машину, она также узнала, что нашла работу медицинского работника своей мечты после того, как в марте уволилась с должности администратора.

Когда я узнала, что выиграла, я была действительно в неприятном состоянии! Я поехала в отпуск со своим парнем, поскольку недавно оставила старую работу и ждала, чтобы узнать, попала ли я на новую должность. В тот день, когда мне позвонили, мы были посреди переезда в другой отель, поскольку проснулись с нежелательным гостем в нашем номере, огромным тараканом,

– делится девушка.

Она добавляет, что хоть ее день тогда начался не лучшим образом, он изменил ее жизнь.

Девушка выиграла новенькое авто / Фото SomersetLive

Автомобиль абсолютно потрясающий, хотя я пока не могу им ездить, поскольку у меня нет водительских прав. Честно говоря, я никогда не ожидал, что моя первая машина будет Porsche стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов,

– говорит британка.

Фиби живет в съемной квартире в Солсбери с парнем Джошем и их котами и замечает, что в дальнейшем все же планирует продать машину и вложить деньги в покупку дома.

Каким бы замечательным ни был автомобиль, я собираюсь продать его и использовать деньги, чтобы купить небольшую подержанную машину, а потом положу остальные на залог для дома и, возможно, потрачу на отпуск на Ямайке, как я всегда мечтала,

– рассказывает Фиби.

Парень девушки совсем не против такого решения. Он говорит, что привык к своей 11-летней Skoda Octavia и не планирует ездить на Porsche.