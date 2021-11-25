Девушка заставила ревновать своего бывшего: она сделала фото в шкафу
Источник:The Sun
Элли решила заставить ревновать своего юношу. Она притворилась, что пошла в клуб, а сделала фото в шкафу.
Девушка очень тяжело переживала разрыв с молодым мужчиной. Потому она хотела привлечь больше внимания к себе.
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Девушка заставила ревновать своего бывшего
Элли рассказывала, что придумала целую историю, как обмануть парня. Она скрыла свои истории в инстаграмме от всех пользователей, кроме своего бывшего, и притворилась, что ушла в клуб. Сейчас девушка признается, что делала много глупостей, ведь переживала разрыв. Теперь она считает это смешным, потому и решила поделиться этой историей.
Девушка заставила ревновать своего бывшего / Скриншот с видео
Девушка одела короткое черное платье, каблуки и украшения. Дополнила образ праздничным макияжем и сделала фото сначала дома в зеркале. После этого девушка в прямом смысле этого слова спряталась в шкафу, чтобы выглядело так, будто она в клубе. А с утра "добила" парня историей с такси.
Этот следующий шаг имел очень конкретную цель. Я как будто осталась на ночь у кого-то. Это было сделано во время поездки домой на следующее утро,
– рассказывает девушка.
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Видеопризнание девушки собрало более 200 тысяч лайков. В комментариях пользовательницы признавались, что они делали то же самое.
- "Я отдельно изъяла 1233 человека из просмотра моей истории, чтобы публиковать только для него. Это заняло много времени. Абсолютно беззаботно".
- "Я тоже делала такое, но я отфильтровала, чтобы его друзья тоже видели, на всякий случай, чтобы они рассказали обо мне".
- "Разрывы заставляют вас делать дикие вещи, мы все были там".