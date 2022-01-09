Девушка живет с бывшим: теперь он ее брат

Встретить любовь в зрелом возрасте удается не каждому, особенно когда у тебя есть взрослые дети. Однако они часто сами могут подтолкнуть к новым отношениям.

Так случилось и с одной пользовательницей тиктока, которая начала встречаться с парнем, мать которого была одинокой, как и ее отец. У молодых отношения не сложились, а вот родители, кажется, нашли вторую половинку.

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Девушка живет с бывшим, который стал ее братом

Пользователь тиктока рассказала о романе ее отца и матери бывшего. Она была в шоке, когда узнала об их отношениях. Девушка встречалась с парнем более 3 лет, но потом они разошлись. Однако у родителей все по-другому.

Они долго скрывали свои отношения, а дети узнали об их романе только через несколько лет. Теперь бывший парень и девушка стали возведенными братом и сестрой.



Одинокие родители обрели свою любовь / Фото Unsplash

Девушка рассказывает, что это не самое плохое. С тех пор как родители официально вместе, они часто пытаются помирить своих детей и предлагают им восстановить отношения. Это очень возмущает молодых людей, потому что они не планируют встретиться снова.

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Пользователи были поражены такой историей и решили поддержать девушку под видео: