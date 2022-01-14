Девушки сменили свои прически по советам незнакомцев из сети: результат впечатляет

14 января 2022 , 19:09
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Источник:

Reddit

Иногда бывает настолько трудно решиться изменить что-либо в своей внешности, что люди берут и обращаются за советом к незнакомцам из Интернета. Что из этого выходит – смотрите дальше в подборке Life 24.

Эти девушки рискнули и сделали все, как сказали пользователи Reddit. И знаете, они действительно довольны результатом. Только посмотрите на эти волшебные перевоплощения!

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№1

Фото reddit eatspit

№2

Фото reddit pierthrowaway

№3

Фото reddit Foreverthedork

№4

Фото reddit venegirl

№5

Фото reddit Measurement-Sea

№6

Фото reddit idcmanjust

№7

Фото reddit CatTuff

№8

Фото reddit teddybearcastles

№9

Фото reddit samihighland

№10

Фото reddit TheGirlWithTheChin

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

№11

Фото reddit emelizabethe

 

Автор: Петро Синєокий