Сделают жилье старомодным: каких трендов в дизайне стоит избегать в 2024 году

В современном мире тренды меняются чуть ли не ежемесячно. Проследить все модные тенденции и оформить свой дом максимально актуально может быть трудной задачей, ведь в этом многообразии легко потеряться.

Каких трендов в дизайне интерьера в 2024 году стоит избегать, если не хотите сделать свое жилье старомодным, рассказываем далее.

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Полоски

В 2024 году вернулся тренд на полоски. Но они требуют умеренности и тщательно подобранной цветовой палитры.

Полосатый ковер может быть удачным штрихом, но яркие полосы на стенах легко превратят жилье в "помещение цирка".

Вместо этого противоречивого тренда внимание лучше обратить на арки.

Арки и изгибы могут помочь смягчить комнату и убрать резкие линии. Это может быть в виде архитектурной детали, такой как арочный дверной проем, или более тонких аксессуаров, включая арочные напольные зеркала,

– объяснила дизайнер Софи Клемсон.

Как выглядят неуместные полосы: смотрите фото

Перегрузка текстурами

Несколько текстур могут сделать комнату уютной и живой, но слишком много текстур превратят жилье в старомодное пространство.

Используйте несколько различных текстур и форм, например тростниковые панели или рифление, смешанные с камнями, таким как мрамор и травертин, для хорошей интерьерной палитры, которая не будет слишком электрической,

– советует дизайнер Холли Долан.

В то же время аксессуары в ярких металлических цветах – еще один отличный способ достичь сочетания текстур, не перегружая пространство.

Как выглядят текстуры в дизайне: смотрите фото

Идеальная симметрия

Симметрия может показаться хорошей идеей, но в то же время она делает пространство слишком упрощенным.

Прошли те времена, когда стены или мебель должны быть идеально симметричными. 2024 год – время черпать вдохновение в непринужденной природе дизайна интерьера 1970-х годов. Замените слишком аккуратные линии изогнутыми и органическими силуэтами и внесите разнообразие с помощью различных текстур и форм,

– предлагает Холли Долан.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Легкая асимметрия в жилье: смотрите фото

Тренды из социальных сетей

Во время проектирования пространства легко начать воплощать кратковременные тенденции, которые популяризируют в социальных сетях и которые быстро выходят из моды.

Я всегда советую своим клиентам не покупать дорогую мебель, обои и текстиль с модными узорами и цветами тканей. Лучше использовать дешевые предметы, например подушки, пледы и жалюзи, чтобы продемонстрировать эти узоры, а для других вещей выбирать универсальные цвета,

– добавляет дизайнер Никола Родригес.

Как сделать пространство интересным без кратковременных трендов: смотрите фото

Коричневые цвета

Хотя цветовая палитра 2024 года полна землистых нейтральных и медно-оранжевых оттенков, коричневый может быть особенно сложным цветом для стилизации.

Коричневый в интерьере: смотрите фото

Если вы все же используете коричневый цвет в доме, смешайте его со светлыми аксессуарами и мебелью, чтобы "растворить" его.