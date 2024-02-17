Тоник для лица: чем полезны такие средства и как их правильно использовать

К основным продуктам, которые используют для ухода за кожей, относят очищающий гель, увлажняющий крем, солнцезащитное средство и тоник.

Однако часто бывает непонятно, для чего в этой схеме нужен тоник. Что он дает коже и как правильно пользоваться этим средством, рассказываем далее.

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Чем тоник полезен для кожи

Сначала тоник был средством, который дополнительно очищал кожу. Однако за последние несколько десятилетий он превратился в полноценный уходовый продукт.

На протяжении лет тоники улучшали, добавляя дополнительные увлажняющие и активные ингредиенты. В отличие от прошлого, сейчас они имеют более разнообразный спектр действий,

– говорит дерматолог Райан Тернер.

Как правильно пользоваться тоником

Тоники наносятся после очищающего средства и перед любыми другими процедурами, сыворотками или увлажняющими средствами. Это соответствует золотому правилу ухода за кожей, которое заключается в том, чтобы наносить продукты, начиная от самого легкого до наиболее плотного.

Тоники очень легкие, поэтому они будут первыми в рутине после очищения. Некоторые средства имеют более густую формулу, они более молочные или сливочные, по сравнению с другими, но Райан Тернер говорит, что, несмотря на внешний вид, они созданы для быстрого впитывания, поэтому все равно должны идти первыми.

Их следует использовать как утром, так и вечером. Вы можете нанести тоник на ладони и похлопать по лицу, или вы можете смочить ватный диск и провести им по лицу,

– добавляет косметолог Рэйчел Галло.

Тоник – это первоочередная часть уходовой рутины / Фото Freepik

Какие типы тоников существуют и как выбрать свой

Как и в случае с любым средством для ухода за кожей, учитывайте свой тип кожи и конкретные цели ухода, чтобы определить, какой тоник вам подходит.

Благодаря основным классификациям вы можете без особого труда определить тонер, который больше всего соответствует вашим требованиям. Кроме того, использование увлажняющего тоника в холодную погоду может оказаться полезным выбором,

– объясняет Рэйчел Галло.

В целом же выделяют следующие типы средств:

Тоник для очищения кожи

Такие средства направлены на высыпания и пигментные пятна. Не стоит выбирать тоники, имеющие слишком агрессивные вещества, для очищения кожи лучше отдавать предпочтение мягким средствам с увлажняющими свойствами, также содержащие ингредиенты, которые борются с прыщами.

Тоник для увлажнения кожи

Более тяжелые, молочные, непрозрачные тоники лучше всего подходят для тех, у кого сухая или чувствительная кожа. Они обычно содержат увлажняющие и укрепляющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, масла и керамиды.

Тоник для шелушения кожи

В зависимости от их силы, такие тоники можно использовать в своей рутине ежедневно или еженедельно. Они мягко отшелушивают верхний слой кожи, удаляя мертвые клетки и придавая коже здоровое сияние.

Тоник для успокоения кожи

Успокаивающие тоники идеально подходят для тех, у кого раздраженная или чувствительная кожа. Обычно они состоят из ингредиентов с успокаивающим эффектом.

Напоследок эксперты добавляют, что нет универсальных тоников. Можно использовать разные средства в течение недели или чередовать их утром и вечером.