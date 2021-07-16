Дочь жила с тремя папами в одном доме: как так произошло

Дочь рассказала, как трое мужчин ее мамы жили в одном доме: удивительно, но у них была настоящая семейная идиллия. Правда, она до 10 лет не знала, кто ее биологический отец.

Блогерша по имени Ракель рассказала о своем детстве на странице в тиктоке life_of_raquel. У нее был не один отец, а сразу три: первый муж мамы "Деди Билл", второй – папа Ричи, и третий биологический – папа Питт.

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Девушка даже не догадывалась, что в других семьях обычно не практикуют такой формат. Первые сомнения появились тогда, когда она начала ходить в гости к подружкам.

Я увидела, что некоторые из их мам вышли замуж за другого мужчину. И я спрашиваю: "А где первый муж. Почему его нет?". В ответ меня спрашивали: "А почему он должен быть?". Я объясняла, что первый муж моей мамы, нынешний муж и мой папа живут под одной крышей. Думала, что это нормально, – объясняет Ракель.

В следующем видео девушка объяснила, как так получилось, что все жили вместе в одном доме. По этой истории можно снять настоящий сериал.

Сначала мама Ракель вышла замуж и родила в 17 лет ребенка от "Деди Билла", а затем развелась. Затем она сошлась с отцом Ричи – у них уже было двое детей. А еще позже женщина пошла на свидание в бар, и так появилась на свет Ракель. Произошло это в 44 года.

После того, как она родила меня, то снова вышла замуж за второго мужа – отца Ричи. Через несколько лет в Пита и Билла возникли проблемы со здоровьем. Мама попросила у Ричи, чтобы они переехали жить к нам. И он согласился. Папа Ричи, нынешний муж моей мамы, действительно заботился обо мне, – вспоминает девушка.

Папа Ричи / Скриншот тикток life_of_raquel

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Многие люди были удивлены от такой нестандартной истории. Однако нашлись и те зрители, которые пережили нечто похожее:

Трое мужчин оставляют носки на полу. Нет, спасибо.

Вам нужно телешоу!

Был период, когда с нами жил мой бывший, потому что ему нужна была помощь.

У меня была похожая история, но моя мама повторно вышла замуж за женщину. Поэтому у нас жили моя мама, ее супруга и мой отец.​

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