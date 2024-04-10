Имеет 12 внуков и работает учительницей: 58-летняя женщина простояла в планке рекордное количество времени

58-летняя Донна-Джин Уайлд установила новый рекорд мировой рекорд среди женщин. Бабушка 12 внуков и обычная учительница из Канады простояла в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд.

Донна-Джин Уайлд побила рекорд, простояв в планке на 10 минут дольше своей предшественницы. В 2019 году гражданка Канады 48-летняя Дана Гловацкая установила рекорд, простояв в планке 4 часа 19 минут 55 секунд.

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Как учительница установила мировой рекорд

58-летняя Донна-Джин рассказала, что много лет работала учительницей в начальной и средней школе Маграт, что в канадской провинции Альберта. Также во время работы в школе она занимала должность заместителя директора школы. На пенсию Донна-Джин вышла совсем недавно.

Стоять в планке женщина начала 12 лет назад, когда упала и сломала запястье. Тогда Донне-Джин запретили бегать или поднимать тяжелые предметы в гипсе. Женщина решила заниматься планкой и поскольку врачи не были против, то она постоянно начала увеличивать время упражнения. Ежедневные тренировки в течение лет в результате привели к тому, что Донна-Джин спокойно могла простоять в планке 3 часа. В это время она читала книги, смотрела фильмы и сериалы и даже проводила магистерские исследования.



Рекордсменка Донна-Джин Уайлд / Фото Книга рекордов Гиннеса

"Я поняла, что могу читать и делать разные вещи, когда занимаюсь планкой, и влюбилась в нее", – рассказала Донна-Джин.

Чтобы установить мировой рекорд, предплечья и пальцы ног претендента должны все время касаться земли, а вся остальная часть тела должна быть приподнята над землей. Донна-Джин рассказала, что пока она стояла в планке, то у нее очень болели локти и квадрицепсы.

У меня очень болят локти. Я очень волновалась, что потеряю форму, и я думаю, что именно поэтому болели мои квадрицепсы, потому что я была очень напряжена,

– призналась женщина после того, как установила рекорд.

58-летняя женщина простояла рекордное количество времени в планке: смотрите видео

Донна-Джин также поделилась, что первые два часа установления рекорда прошли быстро и незаметно, а вот все остальное время – было гораздо сложнее. В течение четвертого часа стойки в планке 58-летняя женщина сконцентрировалась на том, чтобы держать себя в форме, а последние 30 минут – женщина сосредоточилась на дыхании и старалась быть спокойной, чтобы ее тело не дрожало.



Донна-Джин Уайлд простояла в планке более 4,5 часа / Фото Книга рекордов Гиннеса

Мотивировали ее на такой поступок муж, дети, 12 внуков и все ученики из школы, где до недавнего времени работала Донна-Джин. Муж рекордсменки рассказал, что его жена страдает хронической болью и онемением, поэтому планка стала для нее отрадой.

Женщина до сих пор не верит в то, что установила мировой рекорд. Донна-Джин также дала совет всем, кто хочет побить ее рекорд.

Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте тренироваться. Когда вам нужно читать или работать на компьютере, просто ложитесь на пол и делайте это на полу,

– посоветовала рекордсменка.

К слову, мировой рекорд среди мужчин принадлежит Йозефу Шалеку из Чехии. В мае 2023 года он установил новый рекорд, простояв в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд.