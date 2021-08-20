Дружбу жениха выгнали со свадьбы из-за неудачной шутки: что он сказал

В юморе всегда надо знать границы, особенно, если вы шутите на большую публику. Для лучшего друга жениха из этой истории неудачная шутка имела неутешительные последствия: обиженные молодые просто выгнали его с церемонии.

Именно дружба со стороны жениха часто должен произносить поздравления на свадьбе. В этой истории друг жениха приготовил большую речь, в которой упомянул многих гостей. Однако в последний момент он понял, что почти ничего не знает о дружках невесты.

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В чем заключалась шутка

Мужчина не успевал узнавать что-то о девушках и переписывать речь, которую он тщательно готовил заранее. Поэтому в день свадьбы он посоветовался с другими друзьями и решил, что будет импровизировать, просто придумав какой-то смешной шутку. Мол, это будет выглядеть не искусственно и очень искренне.

На церемонии все шло хорошо, пока дружба не взял микрофон в руки. Он прекрасно справился с основой частью речи, расслабился и дошел до вывода, где должен был сказать что-то о подружках невесты:

Девушки, мне здесь немного не хватило времени... и я на самом деле вас всех не знаю, поэтому я хотел бы сказать: только пять из шести из вас сегодня выглядят потрясающе. Разберитесь между собой,

– пошутил мужчина

Несмотря на его ожидания, никто не засмеялся, а одна из девушек даже сразу заплакала: "Весь зал замер, и я понял, что все испортил. Я сказал просто чушь". Однако он поздно это понял, ведь очень быстро к нему подошла невеста и попросила уйти, а его друг с ним согласился.

Невеста была расстроена из-за шутки дружбы / Фото freepik

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Позже он пытался публично извиниться перед всеми гостям на странице в фейсбуке, однако получил лишь гневное сообщение от бабушки невесты. Когда же он поделился историей в соцсетях, пользователи тоже не похвалили его и посоветовали в следующий раз думать, о чем он шутит: