Американская певица покоряла сцену и сердца зрителей в невероятном тандеме из платья Dolce&Gabbana и пиджака украинского дизайнера. Детальнее о звездном образе, рассказываем дальше.
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Образ Дженнифер Лопес на American Music Awards
Выступление Дженнифер Лопес стало одним из самых ярких событий воскресной церемонии в Лос-Анджелесе. Хотя заветную статуэтку певица не получила, однако запомнилась точно всем. Она обращала на себя внимание ярким образом, к созданию которого присоединился украинский дизайнер Валерия Ковальская. Видео и фотографиями из выступления звезда поделилась в инстаграмме.
Дженнифер Лопес в пиджаке Валерии Ковальской / Фото из инстаграммы
На сцене театра Microsoft Theater певица представила свою новую песню On My Way. Именно она стала саундтреком к фильму Выходи за меня замуж. Стилисты объединили в образе роскошное свадебное платье нежно-розового цвета от мирового бренда Dolce&Gabbana и асимметричный жакет Валерии Ковальской. Черную плиссированную накидку певица надела поверх фатинового наряда.
Роскошный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграммы
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Дополнили образ головной убор с фатой, украшения Messika и контрастные чудесные сапоги на шнуровке. Волосы звезда собрала в пучок, а подчеркнула все нежным макияжем. На второй минуте перформанса певица сняла пиджак и добавила аксессуар для волос.