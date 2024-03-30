Женщина похудела на 84 килограмма благодаря бегу: сколько километров она преодолевала за сутки

42-летняя американка Дженнифер Браун благодаря бегу похудела на 84 килограмма. Достичь такого невероятного результата женщине удалось меньше, чем за 2 года.

Своей историей Дженнифер поделилась в сети. Также в собственном блоге женщина часто показывает, как изменилась после похудения.

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Женщина пробегала в день всего 1,6 километра

В январе 2022 года Дженнифер Браун решила похудеть и начала заниматься бегом. Дома она установила беговую дорожку, на которой ежедневно пробегала 1 милю, то есть 1,6 километра. Женщина решила заботиться о своем здоровье, поскольку ее отец был болен диабетом, а все родные имели склонность к лишнему весу.

В марте женщине начало нравиться заниматься бегом, однако результатов она не видела. Так продолжалось до августа, и хотя женщина не замечала кардинальных изменений, однако продолжала заниматься бегом. Кроме того, Дженнифер также начала сбалансировано питаться, избавилась от вредных привычек и увидела результат уже осенью. Это еще больше вдохновило женщину, поэтому она продолжала заниматься спортом.

К октябрю 2023 года Дженнифер смогла похудеть на 84 килограмма. Кроме бега на дорожке, женщина также любила кататься на велосипеде, много ходила в течение дня и старалась не переедать. В комплексе это привело к действительно невероятному результату.

Дженнифер Браун похудела на 84 килограмма: смотрите видео

Сейчас Дженнифер продолжает активные занятия спортом. Правда, теперь она пробегает не 1 милю в сутки, а гораздо больше.