Изменения едва заметны: Джулия Робертс воссоздала свой известный образ из 90-х

Актриса Джулия Робертс повторила свой потрясающий образ из 90-х годов и появилась в нем на обложке журнала.

Как изменилась звезда с тех пор и какой именно образ она неожиданно решила возродить, рассказываем далее.

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Как Джулия Робертс выглядит в новом старом образе

Знаменитая актриса появилась на обложке французского глянца в эффектном сером костюме, который она уже демонстрировала 34 года назад, в 90-х.

Этот классический и, на первый взгляд, простой костюм, до сих пор считается счастливым для Джулии, ведь в тот вечер 23-летняя актриса получила первый в своей кинокарьере "Золотой глобус" за "Лучшую женскую роль второго плана" в картине "Стальные магнолии".

Джулия Робертс в 1990-м году: смотрите фото

Сегодня же знаменитость воссоздала свой образ и появилась на страницах журнала в подобном сером костюме. Она также оставила при себе галстук и улыбку, поэтому кажется, что время совсем не властно над звездой и Джулия почти не изменилась с выхода в свет в известном наряде впервые.

Как выглядит Джулия Робертс в счастливом костюме теперь: смотрите фото

Единственное отличие, которая отличает образы, заключается в том, что теперь у звезды в арсенале появились невероятные драгоценные украшения.

Добавим, что в этом году звезды часто воспроизводят образы из прошлого века. Так, к примеру, американская актриса Дженнифер Энистон вернула известную стрижку Рэйчел из культового сериала "Друзья".