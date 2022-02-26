Еда может отпугнуть: блюда, которые вы точно не захотите есть
Источник:Boredpanda
Обычный бургер, кофе или шоколад действительно могут отпугнуть, если изменить их традиционную подачу и добавить отвратительные детали.
Эти блюда точно не помогут вашему желудку работать и не вызовут желания есть. Делимся с вами курьезной фотоподборкой кулинарных "шедевров", вызывающих отвращение и улыбку.
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Блюда, которые отпугивают
Необычная подача картофеля фри.
Как вам такой картофель фри / Фото Boredpanda
Бутерброды не слишком аппетитны.
Интересные бутерброды / Фото Boredpanda
Какая забавная колбаска.
Попробовали бы такую колбасу? / Фото Boredpanda
Вот так опасный бургер.
Страшный бургер / Фото Boredpanda
Это похоже на инсталляцию из фильма ужасов.
Страшная инсталляция из мяса / Фото Boredpanda
Попробовали бы такой крекер?
Оригинальная подача / Фото Boredpanda
Какое отвратительное украшение на торте.
Испортили торт украшением / Фото Boredpanda
Стейк в форме подошвы смотрится интересно.
Стейк оригинальной формы / Фото Boredpanda
Вот так поэкспериментировали с подачей холодца.
Как вам такой холодец-мороженое / Фото Boredpanda
Рисовое мороженое – звучит и выглядит не очень аппетитно.
Не аппетитное мороженое с рисом / Фото Boredpanda
Суповой коктейль для настоящих гурманов.
Суп для любителей алкоголя / Фото Boredpanda