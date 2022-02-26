Еда может отпугнуть: блюда, которые вы точно не захотите есть

Обычный бургер, кофе или шоколад действительно могут отпугнуть, если изменить их традиционную подачу и добавить отвратительные детали.

Эти блюда точно не помогут вашему желудку работать и не вызовут желания есть. Делимся с вами курьезной фотоподборкой кулинарных "шедевров", вызывающих отвращение и улыбку.

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Блюда, которые отпугивают

Необычная подача картофеля фри.



Как вам такой картофель фри / Фото Boredpanda

Бутерброды не слишком аппетитны.



Интересные бутерброды / Фото Boredpanda

Какая забавная колбаска.



Попробовали бы такую ​​колбасу? / Фото Boredpanda

Вот так опасный бургер.



Страшный бургер / Фото Boredpanda

Это похоже на инсталляцию из фильма ужасов.



Страшная инсталляция из мяса / Фото Boredpanda

Попробовали бы такой крекер?



Оригинальная подача / Фото Boredpanda

Какое отвратительное украшение на торте.



Испортили торт украшением / Фото Boredpanda

Стейк в форме подошвы смотрится интересно.



Стейк оригинальной формы / Фото Boredpanda

Вот так поэкспериментировали с подачей холодца.



Как вам такой холодец-мороженое / Фото Boredpanda

Рисовое мороженое – звучит и выглядит не очень аппетитно.



Не аппетитное мороженое с рисом / Фото Boredpanda

Суповой коктейль для настоящих гурманов.



Суп для любителей алкоголя / Фото Boredpanda