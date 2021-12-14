Едва не сошел с ума: забавная реакция жениха на свадебное платье невесты

Американец так громко отреагировал на свадебное платье любимой, что неожиданно стал звездой в сети. Настолько бурных эмоций вы еще не видели!

Жених показал этот забавный момент на своей странице в тиктоке bellofrasher. С момента публикации видео набрало более 11 миллионов просмотров и более миллиона лайков!

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Как отреагировал жених

Во многих народах существует традиция, по которой жених не должен видеть свою возлюбленную в свадебном платье до самого праздника. Тогда встреча получается действительно особенной: обычно мужчины очень трогательно реагируют во время первого взгляда на любимую в праздничном платье.

А жених Белло Фрэшэр из Атланты умудрился за пол минуты вместить почти все положительные эмоции, которые могут демонстрировать люди. Мужчина и пустил слезинку, и скакал, и приседал, и вытаращил глаза – казалось бы, еще немного – и он просто сойдет с ума.

Реакция жениха / Скриншот тикток bellofrasher

В начале ролика Белло аккуратно разворачивается к любимой, которая как раз подошла к нему. Он снимает очки, а затем начинается просто "фонтан" невероятных эмоций. Гости также бурно на все отреагировали.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в

Пользователи тиктока были тронуты от столь забавных и неожиданных эмоций жениха. Люди считают, что он просто красавчик:

Как он красиво отреагировал на свою королеву!

Невероятный момент.

Лучшая реакция за все времена!

Я расплакалась из-за этого.​

Реакцию жениха можете просмотреть ниже