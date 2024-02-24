Зимнее шоу: подборка фильмов, которые помогут насладиться последними холодными днями

Зима подходит к концу, но еще есть время насладиться холодными днями. Помочь в этом могут фильмы и сериалы.

Какие шоу с зимней атмосферой посмотреть, чтобы окунуться в мир снегов и морозов, рассказываем дальше.

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Убийство на краю света

Этот увлекательный детективный сериал покажет невероятные пейзажи Исландии и расскажет о 24-летней Дарби Харт – хакере и детективе-любителе из Нью-Йорка.

Как-то с девушкой выходит на связь миллиардер-затворник Энди Ронсон, который приглашает ее и еще несколько одаренных людей в свое имение в Исландии, чтобы обсудить роль технологий в обеспечении будущего человечества.

Когда в уединенном особняке происходит убийство, Дарби берется выследить и поймать убийцу, прежде чем он нанесет новый удар.

Трейлер "Убийство на краю света": смотрите онлайн

Снежное сообщество

Это шоу полно неожиданных поворотов, потрясающих кадров и захватывающих проявлений зимней стихии.

Фильм рассказывает об авиакатастрофе в Андах, которая стала краеугольным камнем жизни для выживших пассажиров. Сначала полет был наполнен смехом и энтузиазмом, ведь на борту находилась команда по регби, полная решимости одержать победу.

Однако жизнь преподносит свои неожиданности, и пассажиры попадают в ледяную глушь, лишены связи и возможности даже подать сигнал SOS. Теперь их единственный союзник – воля к выживанию.

Трейлер "Снежное сообщество": смотрите онлайн

Лиллехаммер

Это комедийно-драматический криминальный сериал, рассказывающий о мужчине по имени Фрэнк Тальяно, который когда-то был членом мафиозной организации в Нью-Йорке. Однако после того, как он предал своего босса и стал свидетелем в федеральном судебном процессе, ему пришлось скрываться.

Согласно программе защиты свидетелей, Фрэнк переезжает в Лиллехаммер – небольшой городок в Норвегии, который когда-то принимал зимние Олимпийские игры. Фрэнк мечтает о новой жизни, находясь в месте с чистым воздухом, белым снегом и красивыми людьми.

Этот сериал привлекает внимание зрителей своей уникальной комбинацией драмы, комедии и криминального сюжета, а также красотой зимних пейзажей.

Трейлер "Лиллехаммер": смотрите онлайн

Фарго

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto . У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Есть несколько способов насладиться этой холодной, зимней и жуткой историей об убийстве. Можно посмотреть одноименную оскароносную картину братьев Коэн, рассказывающую о местном шерифе, которая расследует серию убийств, связанных с похищением. Или можно выбрать сериал, что расскажет о различных персонажах, истории которых пересекаются в небольшом городке Фарго и разворачиваются вокруг криминальных инцидентов.

Трейлер фильма "Фарго": смотрите онлайн

Вечное сияние чистого разума

Это история о будущем, которая наполнена роскошными зимними сценами, и рассказывает о мире, где можно управлять даже собственными воспоминаниями.

Джоэль и Клементина – две противоположности, они как плюс и минус, то отталкиваются друг от друга, то притягиваются с невероятной силой.

Трейлер "Вечное сияние чистого разума": смотрите онлайн

Она раскованная девушка с разноцветными волосами и вечными перепадами настроения, а он – скучный, вечно всем недовольный консерватор.

Однажды, во время ссоры, импульсивная Клем решает расстаться с Джоэлем и забыть его навсегда.