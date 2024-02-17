Женщина похудела на 25 килограммов за несколько месяцев: как ей это удалось

Фиона Доусон всего за 6 месяцев похудела на 25 килограммов. Изменить свою жизнь женщина решила после того, как увидела свои фотографии, где она позировала в нижнем белье.

Женщина призналась, что с детства не любила физкультуру, но смогла похудеть, найдя свой путь. Фиона объяснила, что ей удалось достичь результата, концентрируясь на том, чтобы быть здоровой.

Смотрите также Женщина, которая весила 143 килограмма, сбросила почти половину веса благодаря тиктоку: как она изменилась

Как женщине удалось похудеть

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для предоставления медицинских заключений или рекомендаций по применению диеты. Если вам нужны такие рекомендации – обратитесь к врачу.

Фиона Доусон в течение долгих лет работала в сфере маркетинга. Из-за постоянного стресса женщина набрала лишний вес. Однажды во время медового месяца женщина увидела фотографии, на которых позировала в нижнем белье. Эти фотографии заставили женщину переосмыслить жизнь и начать путь к похудению.

Я знала, что у меня немного большой размер, но не осознавала ужас ситуации по-настоящему, пока не увидела свои фотографии. Когда я вернулась в Великобританию, я решила, что собираюсь посвятить свое время физическим упражнениям с персональным тренером и наладить свое питание,

– рассказала Фиона.



Фиона до похудения / Фото The Telegraph

Когда она вернулась из отпуска, то уволилась с работы и начала путь к похудению. Всего за 6 месяцев Фионе удалось похудеть на 25 килограммов, концентрируясь на желании быть здоровой.

Фиона начала заниматься физкультурой дома. Она рассказала, что научилась некоторым базовым домашним силовым упражнениям с гантелями и штангой, начала больше ходить пешком, а впоследствии – смогла бегать по 5 километров трижды в неделю. Фиона призналась, что ей даже начало нравиться заниматься спортом, хотя в детстве она ненавидела физкультуру. В школе она пыталась прогуливать уроки физкультуры, однако когда она начала путь к похудению, то получила дополнительную мотивацию, ведь фигура начала меняться в лучшую сторону.

Сейчас Фионе 53 года. Она перестала бегать, поскольку имеет проблемы с суставами, однако сохраняет физическую активность. Женщина старается проходить от 12 до 14 тысяч шагов в день и выполняет по 3 силовые тренировки в неделю.



Как выглядит Фиона после похудения на 25 килограммов / Фото The Telegraph

Рацион имеет важное значение

Фиона призналась, что набрала лишний вес не только из-за стресса, и неконтролируемых порций пищи.

Моей проблемой был контроль порций. Каждый вечер я съедала столько же, сколько и мой муж, но он гораздо крепче и больше меня, поэтому может съесть гораздо больше,

– рассказала Фиона.

Когда женщина начала худеть, то стала считать калории, чтобы порции соответствовали ее потребностям. Сейчас Фиона очень довольна результатом. Также женщина сменила работу и стала специалистом по здоровому питанию в супермаркете. Фиона помогает другим, как меньше стрессовать на работе и составляет рацион.