Инстаграм - это не всегда о реальности: блогер взбудоражила соцсети снимками своей фигуры

Инстаграм-блогер Лив делится советами по фитнесу. Недавно девушка сделала снимки своей фигуры с интервалом в несколько секунд, чтобы показать, что соцсети не всегда отражают реальность.

Как блогер выглядит на фото и насколько сильно изменилась ее фигура в зависимости от позирования, рассказываем дальше.

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Как блогер разрушает стереотипы об идеальном теле

Лив известна тем, что делится советами по фитнесу в инстаграм. Девушка имеет более 150 тысяч подписчиков. Недавно она обратила внимание на то, что социальные сети часто искажают реальность.

Девушка поделилась снимками с пометками "опубликовано" и "удалено". На обоих фото она была в одинаковом наряде – зеленый кроп-топ с мини-юбкой в тон. Однако на первом изображение Лив выглядит чрезвычайно худощавой, когда позирует, а на другом имеет расслабленную позу и естественный, неидеальный вид.

Как девушка выглядит на обоих изображениях: смотрите фото

Фото девушка опубликовала, чтобы напомнить людям, что то, что им показывают в социальных сетях, не всегда является правдой.

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Она подчеркнула, что ни у кого нет плоского живота 24/7, и добавила, что хочет, чтобы люди помнили об этом. Социальные медиа – это лишь снимок жизни людей, и часто он идеально подобран.

За каждой фотографией, которую вы видите в интернете, стоят сотни снимков, которые люди не хотят, чтобы вы видели. Дело моя реальность – я съела целую тарелку пасты, выпила несколько напитков. Я просто позволила своему телу дышать, но через фотографию, на которой я позирую, вы даже не догадываетесь о существовании этой стороны. Это потому, что социальные сети – это не реальная жизнь,

– поделилась Лив.

Блогерша отметила, что долго верила, что все известные люди выглядят в реальной жизни так, как на фото. Но правда оказалась в том, что за каждым снимком стоит позирование, несколько дублей, фильтры.

Девушка добавила, что, к сожалению, в сети редко можно увидеть расслабленные тела людей, поэтому она считает такие публикации важными.

Она посоветовала людям сохранить сообщение и смотреть на него, когда они чувствуют себя немного "неприятно".

Подписчики же девушки довольно положительно отреагировали на ее пост. Люди говорили Лив, что она красивая, а также назвали ее сообщение "невероятным".