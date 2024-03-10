Как это было раньше: эволюция губной помады за 100 лет

Губная помада появилась еще до нашей эры, впрочем, скачок в развитии произошел только в XX веке. Именно тогда появились металлические тюбики, а губную помаду начали использовать не только актрисы и любовницы, но и все женщины в ежедневном макияже.

К тому же красную помаду раньше считали вызывающей, а в Средневековье из-за нее даже могли сжечь на костре. Все изменилось после нескольких революций в 1912 и 1915 годах, когда женщины начали бороться за свои права, а красная помада стала символом феминистического движения.

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В начале 1923 года в США выдали первый патент на выкручивающийся футляр для помады. С тех пор она стала незаменимой вещью в косметичке каждой женщины. Как изменилась губная помада за последние 100 лет – ниже в материале.

Эволюция развития помады за последние 100 лет

Блогер Жасмин Чизвелл в сети показала различные помады – от 1920-х до 2020-х годов. Она поделилась, как менялась текстура и внешний вид футляров для нее.

Интересно, что в начале 1920-х и вплоть до 1960-х губные помады были очень миниатюрными. Футляры были небольшими, но в то же время очень изысканными. Их украшали различным декором или же делали структурный футляр. Уже в 1970-х годах футляры и сама губная помада стали больше и похожими на современные.

Сама же блогер подчеркнула, что ей очень понравилась помада 1950-х годов. Она была похожа на современные спички – длинная палочка с красной помадой на конце.

Как менялась помада в течение 100 лет: смотрите видео

Как показала блогер, менялся не только внешний вид помады, а и ее текстура. Если в начале 1920 – 1950 годов текстура помады более сухая, то с развитием технологий и, вероятно, изменением основных компонентов, начала появляться более кремовая текстура.

К слову, до появления металлических футляров, помаду хранили в коробочках. Наносили ее на губы с помощью специальных кистей.