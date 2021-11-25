Хотела накачать губы, а увеличила подбородок: девушка не собирается останавливаться

Женщина увеличила губы, однако наполнитель переместился в подбородок. Она рассказала об этом в токтоке и сказала, что все равно не собирается останавливаться.

Визажист Рузанна показывает в видео, как видоизменился ее подбородок после процедуры. Однако девушка об этом не жалеет.

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Наполнитель для губ переместился в подбородок

В видео девушка надула губы трубочкой, чтобы показать, как изменился ее подбородок. Публикация собрала 33 тысячи лайков и немало комментариев. К счастью, девушке удалось убедить многих в том, что не стоит делать процедуру, хотя она не планировала этого делать. Подписчики оставляли под видео разные комментарии:

"Ладно, ты убедила меня против этого".

"Вау, я недавно записалась на процедуру, чтобы сделать увеличение. Это знак отменить ее. Спасибо за публикацию! Я не знала об этом".

"Я очень надеюсь, что эта эпоха наполнителя для губ закончится, и люди вернутся к своим естественным губам, потому что без 9/10 они выглядят лучше".



Девушка неудачно увеличила губы / Фото Скриншот с видео

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После этого Рузанна объяснила, что она не хотела никого отказывать от увеличения губ, а объяснила, что не может остановиться и будет продолжать увеличивать свои. Она таким образом демонстрирует, что наполнитель для губ может мигрировать и в результате все равно растворится в организме.

Не бойтесь филера для губ, это временно. Если он двигается на вашем лице, это нормально. Вы выживете. Вы его растворите. Честно говоря, это даже выглядит не так уж плохо,

– рассказывает девушка.



Филлер в подбородке / Скриншот с видео

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Она также объясняет, что такое смещение возможно и потому, что она неоднократно увеличивала губы у разных специалистов, использовавших разные методы. Пока девочка планирует растворить наполнитель для губ и заполнить их новым.