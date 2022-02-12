Хотели одно, а получили совсем другое: забавные фото, когда люди были разочарованы

12 февраля 2022 , 13:14
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Источник:

24 канал

Все мы стремимся всегда получать то, чего хотели или ждали. Однако жизнь может часто подбрасывать сюрпризы, которые будут смешные или не совсем.

Чтобы не оставаться в одиночку со своими разочарованиями, пользователи тиктока придумали новый челлендж и начали освещать последствия неудачных ситуаций, в которых каждому пришлось побывать. Делимся забавной фотоисторией в материале 24 канала.

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Ситуации, которые разочаровали

Девушка ожидала получить стильное тату, но результат ее расстроил.


Тату которое разочаровало / Фото 4tololo

Многие красавцы в сети пытаются повторить фото звезд и инфлюэнсеров. Однако не всем это удается.


Неудачное фото в бассейне / Фото 4tololo

Хотели порадовать малыша забавным тортиком, а создали только ночной кошмар.


Торт не удался / Фото 4tololo.

Девушка заказала себе шапку в интернете, но та годилась разве что ее собачке.


Неудачный заказ онлайн / Фото 4tololo

Еще одна фотоистория испорченного детского праздника.


Ожидание и грустная реальность / Фото 4tololo

Эти джинсы рассчитаны на очень высоких девушек.


Джинсы не подошли по размеру / Фото 4tololo

Девушка заказала платье в Интернете и была разочарована.


В таком платье уже никуда не пойдешь / Фото 4tololo

Губка Боб немного поплыл.


Мороженое Губка Боб / Фото 4tololo

Тату немного не удалось.


Неудачная татуировка / Фото 4tololo

Девушка решила изменить цвет волоса и получила это.


Новая прическа разочаровала / Фото 4tololo

Неудачный пирсинг.


"Почти" как на фото / Фото 4tololo

Этот парень точно не вернется к этому барберу.


Новая стрижка разочаровала / Фото 4tololo

Автор: Ірина Бенцак