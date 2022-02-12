Хотели одно, а получили совсем другое: забавные фото, когда люди были разочарованы
Источник:24 канал
Все мы стремимся всегда получать то, чего хотели или ждали. Однако жизнь может часто подбрасывать сюрпризы, которые будут смешные или не совсем.
Чтобы не оставаться в одиночку со своими разочарованиями, пользователи тиктока придумали новый челлендж и начали освещать последствия неудачных ситуаций, в которых каждому пришлось побывать. Делимся забавной фотоисторией в материале 24 канала.
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Ситуации, которые разочаровали
Девушка ожидала получить стильное тату, но результат ее расстроил.
Тату которое разочаровало / Фото 4tololo
Многие красавцы в сети пытаются повторить фото звезд и инфлюэнсеров. Однако не всем это удается.
Неудачное фото в бассейне / Фото 4tololo
Хотели порадовать малыша забавным тортиком, а создали только ночной кошмар.
Торт не удался / Фото 4tololo.
Девушка заказала себе шапку в интернете, но та годилась разве что ее собачке.
Неудачный заказ онлайн / Фото 4tololo
Еще одна фотоистория испорченного детского праздника.
Ожидание и грустная реальность / Фото 4tololo
Эти джинсы рассчитаны на очень высоких девушек.
Джинсы не подошли по размеру / Фото 4tololo
Девушка заказала платье в Интернете и была разочарована.
В таком платье уже никуда не пойдешь / Фото 4tololo
Губка Боб немного поплыл.
Мороженое Губка Боб / Фото 4tololo
Тату немного не удалось.
Неудачная татуировка / Фото 4tololo
Девушка решила изменить цвет волоса и получила это.
Новая прическа разочаровала / Фото 4tololo
Неудачный пирсинг.
"Почти" как на фото / Фото 4tololo
Этот парень точно не вернется к этому барберу.
Новая стрижка разочаровала / Фото 4tololo