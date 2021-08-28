Художница создала забавную анимацию с овечками, используя вязаные картинки

Канадская художница Хлоя Лемей решила совместить свой опыт в дизайне с рукотворным ремеслом. Она создала забавную анимацию с помощью вязания.

Для этого из пряжи Хлоя изготовила зеленые квадраты с овечками и забором. Затем, используя принцип стоп-кадра, она соединила их в циклический ролик.

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Ролик с овечками

Всего для ролика понадобилось 12 вязаных квадратов. На каждом из них Хлоя меняла позицию овец, чтобы выглядело так, будто они по очереди перепрыгивают через забор. Короткий ролик она усилила звуковым сопровождением: криками животных и чириканьем птичек.

Я потратила на это много времени и очень довольна результатами. С нетерпением жду возможности попробовать еще одну пряжемацию,

– пошутила художница.

Об изготовлении анимации

Хлоя также поделилась закулисным видео, на котором показала, как делала свою анимацию.

Сначала она сделала эскизы на бумаге.

После этого перенесла их на схему для вязания.

Далее, используя пряжу в четырех цветах, она вручную один за другим связала все 12 квадратов, которые затем стали кадрами.

Осталось тайной то, какую именно программу она использовала для монтажа своей анимации.

А когда Хлоя закончила с анимацией, вязаные квадраты она сшила вместе, превратив их в настенный гобелен.



Гобелен с овечками / Фото из инстаграма Хлои Лемей

Анимация из шерсти

Хлоя Лемей не единственная, кто создает анимацию с помощью ремесла. Американка Андреа Лав использует валяние шерсти, чтобы сделать свои невероятные ролики. Она не только производит видео в мультипликационном жанре, но и создает короткие повествовательные и документальные фильмы.