Все эти рисунки, которые обманывают глаз зрителей, молодой художник по имени Киото создает обычными цветными карандашами. Нарисованные бутылки, очки, консервы, фрукты, украшения и множество других предметов выглядят очень объемно. Его работы могут удивить даже тех, кто уже знаком с рисунками, сделанными в той же технике.

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В чем секрет его рисунков

Некоторые из нарисованных предметов словно выступают за пределы бумаги. Это еще больше усиливает реалистичность рисунка. Все потому, что художник действительно рисует предмет на целом листке бумаги, а затем часть рисунка вырезает, создавая настоящую оптическую иллюзию.

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Художник создает настоящие оптические аллюзии / Коллаж 24 канала

У Киото есть еще один секрет, который он раскрывает на своей странице в инстаграме. К примеру, на этом рисунке кажется, что чашка с кофе просто стоит на столе. Однако если рисунок развернуть, то видно, что с другого ракурса чашка выглядит очень вытянутой и непропорциональной.

Художник изначально создает рисунок, который будет выглядеть реалистично только под определенным ракурсом. Для этого нужно незаурядное мастерство и воображение!

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Видео , на котором Киото раскрывается хитрость, в галерее: