Хуже не бывает: девушка прославилась благодаря прическе на выпускном

Американской школьнице сделали настолько неудачную прическу на выпускной, что у нее просто не было слов. Но, как ни странно, девушка стала знаменитой благодаря забавной шевелюре.

Ливви, так зовут школьницу, показала, что ей наделали с волосами, в своем тиктоке livvydoge. Люди были в шоке: ведь девушка еще и заплатила за это деньги.

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Прическу сделали за день до выпускного

Ливви заранее готовилась к выпускному – хотела выглядеть на все 100. Для этого она пошла в парикмахерскую, чтобы ей сделали эффектную прическу.

Она даже показала мастеру, что именно от него ожидает: визуально увеличить прикорневую зону волос и естественные кудри. Не слишком сложная задача, но там не справились.

Какую прическу хотела Ливви / Скриншот тикток livvydoge

Прическа школьницы – это действительно ужас: лучше бы она самостоятельно укладывала волосы. Кудри почти сразу распустились, как только она вышла на улицу. В целом же на голове был настоящий "бардак".

Ливви еще заплатила за это деньги / Скриншот тикток livvydoge

Забавно, но видео стало очень популярным в тиктоке. На сегодня оно набрало более 5,5 миллиона просмотров. Люди удивлены, что эту укладку сделали профессионалы: