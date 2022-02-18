Хуже не бывает: девушка прославилась благодаря прическе на выпускном
Источник:The Sun
Американской школьнице сделали настолько неудачную прическу на выпускной, что у нее просто не было слов. Но, как ни странно, девушка стала знаменитой благодаря забавной шевелюре.
Ливви, так зовут школьницу, показала, что ей наделали с волосами, в своем тиктоке livvydoge. Люди были в шоке: ведь девушка еще и заплатила за это деньги.
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Прическу сделали за день до выпускного
Ливви заранее готовилась к выпускному – хотела выглядеть на все 100. Для этого она пошла в парикмахерскую, чтобы ей сделали эффектную прическу.
Она даже показала мастеру, что именно от него ожидает: визуально увеличить прикорневую зону волос и естественные кудри. Не слишком сложная задача, но там не справились.
Какую прическу хотела Ливви / Скриншот тикток livvydoge
Прическа школьницы – это действительно ужас: лучше бы она самостоятельно укладывала волосы. Кудри почти сразу распустились, как только она вышла на улицу. В целом же на голове был настоящий "бардак".
Ливви еще заплатила за это деньги / Скриншот тикток livvydoge
Забавно, но видео стало очень популярным в тиктоке. На сегодня оно набрало более 5,5 миллиона просмотров. Люди удивлены, что эту укладку сделали профессионалы:
- Ты еще деньги за это заплатила? У них нет совести.
- Я бы скандалила сразу в салоне.
- Они должны вернуть деньги
- У меня была похожая ситуация. Очень низкий уровень обслуживания.
- Ненавижу таких безответственных мастеров.